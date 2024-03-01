"На глубине 10 км": в Полтавской области зафиксировано землетрясение (фото)

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в Решетиловском районе региона. Землетрясение могли ощутить люди на высоких этажах.

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В Украине ночью было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 3,6 баллов. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля 1 марта.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков фиксировался на запад от города Полтава, в в Решетиловском районе региона. При этом оно было не особо сильным, поэтому многие даже могли не почувствовать ничего.

"Эпицентр землетрясения находится в Решетиловском районе Полтавской области, к западу от г. Полтава, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в сообщении.

В Полтавской области зафиксировали землетрясение Фото: Скриншот

Отдельно в Главном центре специального контроля добавили, что это не единичный случай и в прошлом году в Полтавской области прошлом как минимум четыре землетрясения.

Первое из них 14 января 2023 года с магнитудой 2,7 балла. Дальше 26 мая — 3,5 балла; 8 июня — 3,7 балла и 23 июля — 2,6 балла.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что землетрясение фиксировалось в Ивано-Франковской области. По словам сейсмологов, по классификации землетрясение относится к "едва ощутимым". Его магнитуда составила 2,6 балла.

24 декабря 2023 года в Румынии также зафиксировали мощное землетрясение, а подземные толчки могли на себе ощутить даже жители Украины, которые находились на верхних этажах домов. Мощность землетрясения составила 4,0-4,2 балла.