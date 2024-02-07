В Ивано-Франковкой области зафиксировали землетрясение (карта)

По словам сейсмологов, по классификации землетрясение относится к "едва ощутимым". Его магнитуда составила 2,6 балла.

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В Ивано-Франковской области Украины 6 февраля было зафиксировано землетрясение недалеко от населенного пункта Яремче. Об этом сообщили на сайте Главного центра специального контроля.

Отмечается, что магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 2,6 балла.

Землетрясение в Украине Фото: Скриншот

"Источник землетрясения находится в 12 км. восточнее г. Яремче, Ивано-Франковской области, на глубине 4 км. По классификации землетрясение относится к "едва ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — сказано в сообщении.

Землетрясение на карте Фото: Главный центр специального контроля

Отметим, что в январе землетрясение фиксировали в Румынии. По сведениям сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,3, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в 44 километрах к западу от города Фокшани.

Ранее СМИ сообщали, что ураганы стали так сильны, что ученые не могут их классифицировать. По словам журналистов, исследователи настаивают на создании новой категории "мегаураганов", вероятность возникновения которых неумолимо растет из-за климатического кризиса.