Землетрус під Полтавою: чому виникають коливання і як часто можуть повторюватися поштовхи

За останні кілька років у Полтавській області сталася низка землетрусів. Науковці запевняють, що вони не є чимось аномальним і зумовлені геологічними особливостями території.

Related video

Начальник Центру збору та обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко запевняє, що причин для занепокоєння немає, про що й розповів "Телеграфу".

За його словами, подібні землетруси в області — не рідкість.

"На Полтавщині за останні 3-4 роки зафіксовано близько десяти землетрусів. Це — територія так званої Дніпровсько-Донецької западини, де тектонічна активність спостерігається вже давно. Такі поштовхи — явище звичне, особливо для чутливих людей. Найчастіше це локальні коливання, які не несуть серйозної загрози", — пояснив експерт.

Андрущенко додав, що такі землетруси не відчуваються людьми. Їх фіксує спеціальна апаратура. Деякі з підземних поштовхів сягають 3-4 бали за шкалою MSK-64, що не перевищує інженерний поріг чутливості.

"Вони виникають на невеликій глибині й не мають глибоких джерел. Це природний наслідок тектонічного напруження в межах платформної частини. Виникнення землетрусів на Полтавщині не є передвісником масштабної сейсмічної активності в регіоні", — уточнив він.

Землетруси в Полтавській області

1 липня 2025: Головний центр спеціального контролю повідомив про те, що зафіксовано землетрус магнітудою 3,1 бала о 01:23 ночі за київським часом. Епіцентр — поблизу села Карпусі Полтавського району, на глибині 7 кілометрів.

Епіцентр землетрусу 1 липня 2025 року був недалеко від Полтави Фото: Скриншот

1 лютого 2025 року: о 18:21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,8 бала. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км. За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.

1 березня 2024 року: у Решетилівському районі Полтавської області, на захід від Полтави, стався землетрус магнітудою 3,6 бала на глибині 10 км.

У 2023 році в Полтавській області було зафіксовано ще кілька землетрусів: 14 січня з магнітудою 2,7 бала, 26 травня — 3,5 бала, 8 червня — 3,7 бала і 23 липня — 2,6 бала.

Раніше Фокус писав, що землетрус, як у Японії, перетворив би Україну на руїни.