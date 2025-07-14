В Україні стався новий землетрус: у якій області зафіксували небезпеку (карта)

Сейсмічну подію зафіксували в районі селища Конятин, розташованому у Вижницькому районі Чернівецької області. Землетрус був ледве відчутним і не становив небезпеки для населення.

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Як повідомляє Головний центр спеціального контролю, підземні поштовхи магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера були зафіксовані 13 липня 2025 року на глибині 3 кілометри. Осередок сейсмічної активності розташовувався поблизу селища Конятин у Вижницькому районі.

Згідно з повідомленням Центру, подібні підземні поштовхи класифікуються як "ледве відчутні". Така сейсмічна активність характерна для регіону і, як правило, не призводить до пошкоджень або відчутних наслідків для місцевих жителів.

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Подібні коливання земної кори є типовими для західних областей України, де періодично фіксуються незначні сейсмічні явища. Геофізики наголошують, що такі землетруси зазвичай не мають руйнівного характеру, проте їхній моніторинг залишається важливою складовою державного контролю за сейсмічною ситуацією в країні.

Як писав Фокус, за останні кілька років у Полтавській області сталася низка землетрусів. Науковці запевняють, що вони не є чимось аномальним і зумовлені геологічними особливостями території.

У травні землетрус магнітудою 4,4 сколихнув сусідню Румунію та відчувався зокрема в Ізмаїльському районі Одеської області.