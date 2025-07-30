Самое сильное на планете с 2011: возле Камчатки произошло землетрясение, приведшее к цунами (видео)

У побережья российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла, которое привело к волнам цунами, накрывшим некоторые прибрежные города РФ.

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По данным Геологической службы США, землетрясение произошло примерно в 119 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 20,7 километра, пишет CNN.

"Это самое сильное землетрясение на планете с 2011 года, когда землетрясение магнитудой 9,0 баллов произошло на северо-востоке Японии, вызвав разрушительное цунами", — говорится в сообщении.

Российское издание Astra обнародовало видео, на которых видны последствия землетрясения в Петропавловске-Камчатском, Северо-Курильске и других населенных пунктах.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что жителей потенциально-опасной зоны эвакуируют на возвышенность из-за угрозы цунами. Позже в своем телеграм он обнародовал фото эвакуированных жителей, которое впоследствии удалил.

Жители Северо-Курильска на возвышенности Фото: Телеграм

Также сообщалось, что из-за землетрясения в одном из детских садов Петропавловска-Камчатского обвалилась стена, а детская поликлиника приостановила работу из-за полученных повреждений.

"Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население эвакуировано", — отметили в Министерстве чрезвычайных дел РФ.

В то же время российский паблик Mash утверждает, что вода полностью смыла завод по переработке рыбы в Северо-Курильске.

Как пишет CNN, предупреждение о цунами также было объявлено для тихоокеанского побережья Японии. Там ожидаются волны высотой до 3 метров, которые достигнут страны между 10:00 и 11:00 утра по местному времени. Цунами может достичь и американского штата Гавайи: первые волны ожидаются около 19:17 по местному времени.

Напомним, вечером 20 июля на Камчатке произошла серия землетрясений, самые сильные из которых достигли магнитуды 7,4 балла.

Фокус также писал о том, как система оповещения дала сбой во время землетрясения в Турции.