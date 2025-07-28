Google молчал — тысячи погибли: как система оповещения дала сбой во время землетрясения в Турции

Американская компания признала, что ее система Android-оповещений не выполнила своей основной функции во время землетрясения 2023 года. Из-за катастрофы погибли более 55 тысяч человек.

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Об этом сообщает BBC, которая провела расследование эффективности системы Android Earthquake Alerts. В Google подтвердили, что на момент первого подземного толчка оповещения высшего уровня получили только 469 человек, хотя потенциально предупреждение должно было поступить 10 миллионам жителей в зоне поражения.

Рано утром 6 февраля 2023 года юго-восток Турции всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,8. В момент удара большинство людей спало в зданиях, которые разрушились за считанные секунды. Позже произошли еще два землетрясения с магнитудами 7,7 и 7,6. Общее количество погибших в Турции и Сирии превысило 55 тысяч человек, более 100 тысяч получили ранения.

Несмотря на то, что система Android Earthquake Alerts (AEA), разработанная Google, была активной, она существенно недооценила силу подземных толчков. Алгоритмы определили магнитуду первого удара как 4,5-4,9 вместо фактической 7,8. Это стало причиной того, что вместо миллионов предупреждений высокого уровня система разослала лишь полмиллиона оповещений более низкой важности.

Сигнал "Примите меры" — единственное оповещение, которое может перекрыть режим "Не беспокоить" и подать громкий звуковой сигнал, — было критически необходимым в момент ночного землетрясения. Однако его не получила даже незначительная часть пользователей Android, которые преобладают на рынке Турции (70%).

Журналисты BBC в течение месяцев после трагедии пытались найти людей, которые бы получили это оповещение до удара стихии, но не смогли. Лишь впоследствии компания Google признала ошибки в работе системы и заявила, что обновила алгоритмы.

После симуляций исследователи смогли настроить AEA так, чтобы в подобной ситуации она прислала бы 10 миллионов полноценных предупреждений и еще 67 миллионов сообщений низшего уровня для жителей отдаленных регионов.

Система Google Android Earthquake Alerts работает в 98 странах мира и анализирует толчки благодаря большому количеству Android-устройств. Однако, как выяснилось, в критических ситуациях она может не справиться с задачей. Ученые и эксперты призывают не полагаться полностью на коммерческие технологии, которые не прошли государственную сертификацию.

До сих пор неизвестно, как AEA сработала во время землетрясения 2025 года в Мьянме — Google не предоставила ответа на запрос BBC. Ученые требуют от компании прозрачности и объяснений, чтобы избежать новых трагедий в будущем.

Напомним, исследователи предупреждают о скрытой угрозе землетрясения под Северной Америкой — скрытый ранее разлом наращивает давление.

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