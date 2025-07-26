Найдена бомба замедленного действия: разрушительное землетрясение может произойти в любой момент

Исследователи предупреждают о скрытой угрозе землетрясения под Северной Америкой — скрытый ранее разлом наращивает давление. Предполагается, что разрушительное землетрясение может произойти в любой момент.

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Ранее скрытая линия разлома под Северной Америкой теперь рассматривается учеными как "бомба замедленного действия". Канадские ученые только что обнаружили, что разлом Тинтина, расположенный всего в 19 километрах от крупного города, незаметно наращивает подземное давление. Это указывает на то, что крупное землетрясение может произойти в ближайшее время, пишет Daily Mail.

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Скрытый разлом наращивает давление

Известно, что разлом проходит под магистралями, реками, критически важной инфраструктурой и простирается вглубь Аляски. Это по словам ученых вызывает опасения, что он может вызвать подземные толчки в Британской Колумбии, Альберте и Монтане.

По словам сейсмолога Центра землетрясений Аляски, доктора Майкла Уэста, новое исследование указывает на то, что разлом потенциально готовится к весьма сильному и разрушительному землетрясению. Более того, ученые признают, что эта система является одной из наименее изученных, и это необходимо срочно изменить.

Протяженность одного из участков разлома составляет около 130 километров и он может спровоцировать землетрясение магнитудой 7,5 и более. Этого достаточно, чтобы разрушить дороги и трубопроводы, а также спровоцировать оползни в США и Канаде.

(a) Карта показывает разлом, прорезающий очень древние русла ручья Флэт-Крик. (b, c) Модели показывают, что разлом сдвинул край ручья Флэт-Крик вправо и холмы озера Грэвел. (d) Трехмерная модель показывает неровную, ступенчатую местность вдоль разлома. (e) Снимок с беспилотника, направленный на северо-запад, показывает путь разлома, скрытый густым лесом Фото: Theron Finley

Геологическая "бомба замедленного действия"

Исследователи предупреждают, что последствия могут быть разрушительными, если разлом выйдет из строя. Это особенно тревожно, учитывая, что разлом Тинтина остается мало изученным в сравнении с другими разломами, например, разломом Сан-Андреас.

Предполагается, что разлом Тинтина может протянуться на расстояние более 170 километров, вызвав сильные землетрясения на севере США — в опасности, по словам ученых, около 125 000 человек. Ожидается, что потенциальное землетрясение может существенно повлиять на критически важную инфраструктуру, такую как Трансаляскинский трубопровод.

По словам ведущего автора исследования, доктора Терона Финли из Университета Виктории, разлом Тинтина, вероятно, находится на поздней стадии сейсмического цикла — представляет собой тихое накопление около 50 сантиметров подвижки, которая может быть спровоцирована катастрофическим событием.

(a) Карта, на которой старая информация сочетается с новыми, очень четкими данными о земле, показывает, где находится разлом. (b) Карта крупным планом, созданная с помощью лазерного сканирования с помощью дрона, показывает очень древнюю (132 000 лет) террасу. (c) Модель предполагает, что край террасы сдвинулся. (d) Снимок с дрона, сделанный с северо-запада, показывает линию разлома и край террасы, сдвинутый вправо Фото: Theron Finley

Что известно о разломе Тинтина

Разлому Тинтина удавалось скрываться от глаз ученых до 1912 года, когда он был обнаружен геологом Дж. Б. Тирреллом. Тоглда ученому удалось задокументировать существование разлома на территории Юкона на основе геологических исследований.

Тысячи лет разлом оставался тихим, что позволяло ему ускользать от внимания сейсмических мониторов и карт опасности. Но теперь, по словам ученых, зрелый и медленно движущийся разлом превратился в "бомбу замедленного действия". По словам доктора Финли, самое опасное, не то, что разлом активен, а то, что никто не обращает на него должного внимания.

Результаты нового исследования только что показали, что части древних ледниковых рельефов сместились вбок почти на 910 метров — это является явным свидетельством прошлых землетрясений. Данные также указывают на то, что земля здесь не смещалась в течение длительного времени — простыми словами, разлом остается заблокированным, а давление лишь растет.

Предполагается, что именно этот "период затишья" является проблемой. Авторы исследования также обеспокоены тем, что в современной модели Аляски 2024 года, разработанной Геологической службой США (USGS), разлом Тинтина не рассматривается как источник серьезного риска.

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