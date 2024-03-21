Спящие агенты. На Земле разбросаны сотни бомб замедленного действия, могут бездействовать века

Исследователи считают, что над планетой нависла новая экологическая угроза, скрытая в инвазивных бомбах замедленного действия, разбросанных по всей планете.

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Над миром уже нависла угроза климатического кризиса: 2023 год официально был признан самым жарким за всю историю наблюдений, и теперь ученые считают, что 2024, вероятно, будет еще более жарким. Однако это не единственная проблема, с которой столкнется человечество — ученые предупреждают, что над миром нависла новая скрытая экологическая угроза, пишет SciTechDaily.

Новое исследование было проведено командой из Калифорнийского университета в Дэвиса и его результаты показывают, что по миру разбросаны сотни инвазивных бомб замедленного действия, которые могут ждать своего часа десятилетиями, а то и столетиями.

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Авторы исследования считают, что инвазивные растения могут оставаться в состоянии покоя в течение веков после того, как они были введены в окружающую среду. Однако в какой-то момент они могут активизироваться, быстро распространиться и нанести экологический ущерб.

В ходе своей работы ученые рассмотрели более 5700 видов инвазивных растений в девяти регионах мира. По словам старшего автора исследования, доцента кафедры наук о растениях Калифорнийского университета в Дэвисе Мохсена Месгарана, в результате им с командой удалось создать наиболее полный анализ инвазий растений, проведенный на сегодняшний день.

Авторы исследования опасаются, что чем дольше бездействует какой-то вид, тем больше шансов, что ученые проигнорируют его. В результате эти виды превращаются в инвазивные бомбы замедленного действия и скрытую угрозу.

Результаты исследования также показывают, что почти у трети инвазивных растений, которые проанализировала команда, наблюдались периоды задержки между внедрением в окружающую среды и быстрым распространением. Средний срок этой задержки составляет около 40 лет, а самый продолжительный период покоя продлился 320 лет — он наблюдался у клена платана в Великобритании.

Инвазивные виды, как правило, интродуцируются двумя способами:

случайно;

преднамеренно (в лечебных, декоративных, сельскохозяйственных и других целях).

В ходе исследования ученые составили список инвазивных растений в Австралии, Великобритании, Ирландии, Японии, новой Зеландии, Мадагаскаре, Южной Африке, США и Японии. В ходе своей работы они использовали оцифрованные записи гербариев, чтобы узнать время появления того или иного вида на конкретной территории. Далее команда изучила тенденции и смогла определить, находятся ли инвазивные виды в стадии покоя, и если да, то как долго.

Месгаран отмечает, что у некоторых видов периоды покоя отличались в зависимости от местоположения. В 90% случаев климатические условия менялись во время распространения, в результате ученые предположили, что растения, вероятно, могут десятилетиями, а то и столетиями, выжидать подходящих условий. Впрочем, некоторые ученые полагают, что растениям необходим период покоя, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Следующими шагами в исследовании будет изучение естественного климата инвазивных видов в сравнении с условиями в этих новых местах. По словам команды, знание того, что эти виды могут находиться в так называемой "спячке", но когда-то пробудятся, дает нам возможность подготовиться к этому моменту.

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