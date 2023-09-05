37-тысячная армия "инопланетян" захватывает Землю. Люди не способны справиться с нашествием

Эти пришельцы уничтожают посевы, опустошают леса, распространят болезни и разрушают целые экосистемы, но человечество оказалось беззащитным перед напастью.

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Инвазивные виды, которые массово уничтожают урожай и леса, распространяют патогены и разрушают места обитания целых популяций, распространяются все быстрее по всему земному шару. Увы, человечество оказалось бессильным перед этой многотысячной армией вредителей и не смогло остановить эту волну, пишет Science Alert.

По данным межправительственной научной консультативной группы Конвенции ООН по биоразнообразию (IPBES), поражение в этой войне обходится мировой экономике в 400 миллионов долларов в год в виде ущерба и потерянного дохода. Более того, ученые считают, что в действительности эти устрашающие цифры даже "значительно приуменьшены".

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Исследователи предоставили масштабный отчет, где говорится о том, как сильно страдает наша планета от нашествия инвазивных видов — всего в докладе каталогизировано более 37 000 так называемых "инопланетян" — видов, которые укоренились далеко от мест своего привычного места обитания. К ним относится и водяной гиацинт, задушивший озеро Виктория в Восточной Африке, и крысы с коричневыми змеями, уничтожившими виды птиц в Тихом океане, а также комары, подвергающие все новые регионы опасности заражения Зика, желтой лихорадкой, денге и другими болезнями.

В отчете также отмечается, что количество инвазивных видов, которые укоренились далеко от своих привычных домов имеет пугающую тенденцию к резкому увеличению, а счета за нанесенный ущерб в среднем увеличиваются в четыре раза за десятилетие. Это продолжается с 1970 года. Авторы исследования полагают, что экономический рост, рост численности населения, а также резкие изменения климата приведут лишь к увеличению частоты и масштабов биологических инвазий. В результате в дальнейшем воздействие инвазивных видов будет лишь увеличиваться и укрепляться.

Статистика свидетельствует о том, что во всем мире лишь 17% стран имеют законы и правила, позволяющие справиться с этим нашествием. Ученые считают, что распространение инвазивных видов является веским доказательством того, что "быстрое расширение человеческой деятельности радикально меняет природные системы". Причем это происходит настолько быстро и неожиданно, что это привело нашу планету к новой геологической эпохе — антропоцену.

Исследователи полагают, что водяной гиацинт, покрывавший некогда 90% озера Виктория в Африке и буквально душивший в нем все живое, был завезен бельгийскими колониальными властями в Руанду как декоративный садовый цветок. Однако со временем он спустил вниз по реке и буквально захватил новые территории.

Эверглейдс Флориды кишит разрушительными потомками бывших домашних животных и комнатных растений: от пятиметровых бирманских питонов и ходячих сомов до вьющихся папоротников Старого Света и бразильского перца.

Однако чаще всего инвазивные виды попадают на новые территории совершенно случайно, пробираясь в в балластных водах грузовых судов, контейнерах или даже чемоданах туристов. Например, ученые полагают, что шершни-убийцы, способные уничтожить целую пчелиную семью за одну атаку, прибыли в США из Азии в одном из грузовых контейнеров.

В докладе говорится о том, что сегодня инвазивные виды являются причиной 60% всех зарегистрированных вымираний растений и животных. Они также считаются, одной из 5 основных причин на ряду с утратой среды обитания, глобальным потепление и загрязнением окружающей среды. Исследователи предупреждают, что еще более опасным является то, что все эти факторы действуют сообща, что буквально не оставляет видам и шанса на выживание.

Ученые считают, что сегодня существует лишь три основные линии защиты от этих "настырных пришельцев":

предотвращение;

искоренение;

сдерживание.

Увы, попытки искоренения, как правило, не увенчиваются успехом на водоемах и открытых водных путях, а также больших участках прилегающей территории.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали кошек инвазивным чужеродным видом: в чем причина.