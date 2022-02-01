Нашествие "чужих". Ученые обнаружили два новых инвазивных вида червей-хищников

На территории Европы и Африки исследователи обнаружили два вида плоских червей-молотов, которые представляют угрозу для местных экосистем.

Два инвазивных вида червей-молотов, которые угрожают развитию новой для них среды обитания обнаружили во Франции, Италии и на острове Майотта возле берегов Африки. Один из видов даже назвали в память об умерших во время пандемии коронавируса, сообщает SciTechDaily.

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Наземные плоские черви заполонили весь мир, в основном через торговлю растениями. Они перемещаются из мест своего обитания в новые места и становятся инвазивными видами, которые угрожают нормальному развитию местных экосистем.

Группа ученых под руководством Жана-Лу Жюстина из Национального музея естественной истории в Париже описала два новых вида червей-молотов. Плоские черви-молоты являются хищниками и могут достигать в длину до 1 метра. Но новые два вида небольшого размера – всего 30 мм.

Первый вид ученые назвали Humbertium covidum. Название связано с тем, что исследование проводилось в условиях пандемии, а также таким образом ученые почтили память умерших от коронавируса. Представителей этого вида нашли во Франции и Италии. Хотя он скорее всего происходит из азиатского региона. Червь-молот имеет необычный черный окрас как для представителя этих червей.

[ + – ] Новый вид червей-молотов Humbertium covidum

Второй вид назвали Diversibipalium mayottensis, ведь его обнаружили на французском острове Майотта, которые находится недалеко от берегов Африки и острова Мадагаскар в Индийском океане. Он имеет зелено-голубой цвет, который более характерен для таких червей. Вероятным местом происхождения этого вида ученые считают остров Мадагаскар.

[ + – ] Новый вид червей-молотов Diversibipalium mayottensis Фото: SciTechDaily

Напоминаем, что американские ученые открыли новый вид крошечных ос, которых назвали в честь паба.

Также ученые открыли новый вид дерева в Африке и назвали его в честь Леонардо Ди Каприо.