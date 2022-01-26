Оса Вальхалла: ученые открыли новый вид крошечных ос, которых назвали в честь паба

Американским ученым понадобилось 4 года, чтобы провести исследования крошечных насекомых и выделить их в отдельный вид.

Ученые из Университета Райса в Хьюстоне, штат Техас, США, описали новый вид крошечных ос, размером всего в 1 мм. Их назвали Neuroterus valhalla. Свое название насекомые получили в честь студенческого паба Valhalla, который находится на территории университета. Именно на дубе, который растет возле заведения и обнаружили крошечных ос, сообщает Daily Mail.

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Крошечную осу, длина которой всего 1 мм обнаружили еще в 2018 году на дереве возле университетского паба. Ученым понадобилось 4 года, чтобы точно определить сложный жизненный цикл осы. Каждое поколение ос находится в специальных оболочках на цветах дуба, перед тем как появиться на свет в виде полноценного насекомого. Учитывая, что цветы появляются раз в год, разрыв между поколениями составляет 11 месяцев.

По словам биолога Педро Брандао-Диаса из университета Райса, который и обнаружил осу еще в 2018 году, Neuroterus valhalla – это первый вид насекомых, который был описан вместе с описанием их полностью секвенированного генома.

Когда осы откладывают яйца, они делают это вместе со специальным химическим коктейлем, который заставляет дерево образовывать оболочку вокруг яйца, которая служит как для укрытия яйца, так и для укрытия личинок, когда они вылупятся.

Эти оболочки могут формироваться на нижней стороне листьев, некоторые внутри ветвей, а третьи — на цветах деревьев. Именно там и нашли недавно описанный новый вид ос.

[ + – ] Исследователи Педро Брандао-Диас (слева) и Камила Винсон (справа) перед входом в Вальхаллу. Valhalla – это студенческий паб, в честь которого ученые назвали новый вид ос Фото: Daily Mail

"Эти осы откладывают яйца в сережках дуба. Их развитие проходит в этих оболочках на цветах дерева до того, как они вылезут наружу. Но цветы появляются раз в год. Нам пришлось потратить много времени, чтобы выяснить, что происходит с другим поколением ос, пока не появятся цветы", — говорит Брандао-Диас.

Оказалось, что эти осы откладывают яйца внутри ветвей. Поколение N. valhalla, которое вылупляется в дубовых сережках, созревает из яиц до полностью сформированных взрослых особей примерно за 2–3 недели, но их потомки проводят 11 месяцев внутри оболочки, которая образована внутри ветвей.

"Они должны появиться точно в то время, когда дерево цветет. Если они вылезут не вовремя, а вокруг нет цветов, они не смогут отложить яйца и просто погибнут", — говорит биолог.

В настоящее время неясно, как именно N. valhalla удается координировать свое появление с цветением деревьев, которое может меняться от года к году.

"Что касается названия, то мы не могли назвать этих ос иначе. Название должно было быть связанным с университетом, а учитывая, что в нашем исследовании принимали участие студенты, то мы решили назвать этих ос в честь студенческого паба", — говорит Брандао-Диас.