Оса Вальхалла: вчені відкрили новий вид крихітних ос, яких назвали на честь пабу

Американським ученим знадобилося 4 роки, щоб провести дослідження крихітних комах і виділити їх в окремий вид.

Учені з Університету Райса в Г'юстоні, штат Техас, США, описали новий вид крихітних ос, розміром 1 мм. Їх назвали Neuroterus Valhalla. Свою назву комахи отримали на честь студентського пабу Valhalla, що знаходиться на території університету. Саме на дубі, який росте біля закладу й помітили крихітних ос, повідомляє Daily Mail.

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Крихітну осу, довжина якої лише 1 мм виявили ще в 2018 році на дереві біля університетського пабу. Ученим знадобилося 4 роки, щоб визначити складний життєвий цикл оси. Кожне покоління ос знаходиться у спеціальних оболонках на квітах дуба, перед тим як з'явитися на світ у вигляді повноцінної комахи. Враховуючи, що квіти з'являються щорічно, розрив між поколіннями становить 11 місяців.

За словами біолога Педро Брандао-Діаса з університету Райса, який і виявив осу ще в 2018 році, Neuroterus valhalla — це перший вид комах, який був описаний разом з описом їхнього повністю секвенованого геному.

Коли оси відкладають яйця, вони роблять це разом зі спеціальним хімічним коктейлем, який змушує дерево утворювати оболонку навколо яйця, яка слугує як для укриття яйця, так і для укриття личинок, коли вони вилупляться.

Ці оболонки можуть формуватися на нижній стороні листя, деякі всередині гілок, а треті — на квітах дерев. Саме там і знайшли новий вид ос.

[ + – ] Дослідники Педро Брандао-Діас (ліворуч) та Каміла Вінсон (праворуч) перед входом у Вальхаллу. Valhalla – це студентський паб, на честь якого вчені назвали новий вид ос Фото: Daily Mail

"Ці оси відкладають яйця в сережках дуба. Їхній розвиток проходить у цих оболонках на квітах дерева до того, як вони вилізуть назовні. Але квіти з'являються раз на рік. Нам довелося витратити багато часу, щоб з'ясувати, що відбувається з іншим поколінням ос, поки що не з'являться квіти", — каже Брандао-Діас.

З'ясувалося, що ці оси відкладають яйця всередині гілок. Покоління N. valhalla, яке вилуплюється в дубових сережках, дозріває з яєць до повністю сформованих дорослих особин приблизно за 2-3 тижні, але їхні нащадки проводять 11 місяців усередині оболонки, що утворена всередині гілок.

"Вони мають з'явитися точно в той час, коли дерево цвіте. Якщо вони вилізуть не вчасно, а довкола немає квітів, вони не зможуть відкласти яйця і просто загинуть", — каже біолог.

Наразі незрозуміло, як саме N. valhalla вдається координувати свою появу з цвітінням дерев, яке може змінюватися з року в рік.

"Щодо назви, то ми не могли назвати цих ос інакше. Назва мала бути пов'язаною з університетом, а враховуючи, що в нашому дослідженні брали участь студенти, то ми вирішили назвати цих ос на честь студентського пабу", — каже Брандао-Діас.