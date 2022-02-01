Навала "чужих". Учені виявили два нові інвазивні види хробаків-хижаків

На території Європи й Африки дослідники виявили два види плоских хробаків-молотів, які становлять загрозу для місцевих екосистем.

Два інвазивні види хробаків-молотів, які загрожують розвитку нового для них довкілля, виявили у Франції, Італії та на острові Майотта біля берегів Африки. Один із видів навіть назвали на згадку про померлих під час пандемії коронавірусу, повідомляє SciTechDaily.

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Наземні плоскі черви заполонили весь світ, переважно через торгівлю рослинами. Вони переміщаються з місць свого проживання в нові місця та стають інвазивними видами, які загрожують нормальному розвитку місцевих екосистем.

Група вчених під керівництвом Жана-Лу Жюстіна з Національного музею природної історії в Парижі описала два нові види хробаків-молотів. Плоскі хробаки є хижаками та можуть досягати в довжину до 1 метра. Але нові два види невеликого розміру – лише 30 мм.

Перший вид учені назвали Humbertium covidum. Назва пов'язана з тим, що дослідження проводилося в умовах пандемії, а також учені вшанували пам'ять померлих від коронавірусу. Представників цього виду знайшли у Франції й Італії. Хоча він, швидше за все, походить із азійського регіону. Хробак-молот має незвичайне чорне забарвлення як для представника цих хробаків.

[ + – ] Новий вид хробаків-молотів Humbertium covidum

Другий вид назвали Diversibipalium mayottensis, адже його виявили на французькому острові Майотта, що розташований неподалік від берегів Африки й острова Мадагаскар в Індійському океані. Він має зелено-блакитний колір, який більш характерний для таких хробаків. Імовірним місцем походження цього виду вчені вважають острів Мадагаскар.

[ + – ] Новий вид хробаків-молотів Diversibipalium mayottensis Фото: SciTechDaily

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