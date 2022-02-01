Навала "чужих". Учені виявили два нові інвазивні види хробаків-хижаків
На території Європи й Африки дослідники виявили два види плоских хробаків-молотів, які становлять загрозу для місцевих екосистем.
Два інвазивні види хробаків-молотів, які загрожують розвитку нового для них довкілля, виявили у Франції, Італії та на острові Майотта біля берегів Африки. Один із видів навіть назвали на згадку про померлих під час пандемії коронавірусу, повідомляє SciTechDaily.
Наземні плоскі черви заполонили весь світ, переважно через торгівлю рослинами. Вони переміщаються з місць свого проживання в нові місця та стають інвазивними видами, які загрожують нормальному розвитку місцевих екосистем.
Група вчених під керівництвом Жана-Лу Жюстіна з Національного музею природної історії в Парижі описала два нові види хробаків-молотів. Плоскі хробаки є хижаками та можуть досягати в довжину до 1 метра. Але нові два види невеликого розміру – лише 30 мм.
Перший вид учені назвали Humbertium covidum. Назва пов'язана з тим, що дослідження проводилося в умовах пандемії, а також учені вшанували пам'ять померлих від коронавірусу. Представників цього виду знайшли у Франції й Італії. Хоча він, швидше за все, походить із азійського регіону. Хробак-молот має незвичайне чорне забарвлення як для представника цих хробаків.
Другий вид назвали Diversibipalium mayottensis, адже його виявили на французькому острові Майотта, що розташований неподалік від берегів Африки й острова Мадагаскар в Індійському океані. Він має зелено-блакитний колір, який більш характерний для таких хробаків. Імовірним місцем походження цього виду вчені вважають острів Мадагаскар.
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