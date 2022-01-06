Дослідники назвали новий вид рослини, що росте в Камеруні, на честь актора на знак подяки за його зусилля з охорони природи.

Учені з Королівських ботанічних садів у К'ю, науково-дослідній та освітній установі у Великій Британії, назвали новий вид дерева Uvariopsis dicaprio. Воно зростає лише у тропічних лісах африканської країни Камерун. Це дерево отримало свою офіційну назву першою серед нових рослин у 2022 році, повідомляє BBC.

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Дослідники з Королівських ботанічних садів у К'ю дали офіційну назву Uvariopsis dicaprio маленькому тропічному вічнозеленому дереву, яке має жовті квіти, що ростуть із його стовбура. Воно належить до сімейства Анонова, і його виявили лише на невеликій ділянці лісу Ебо в африканській країні Камерун. На сьогодні це дерево перебуває під загрозою зникнення.

Учені назвали дерево на честь американського актора Леонардо Ді Капріо, щоб віддати належне за його зусилля щодо збереження дикої природи Африки. Саме завдяки його зусиллям тропічний ліс Ебо врятував від вирубки.

[ + – ] Дослідники з Королівських ботанічних садів у К'ю дали офіційну назву Uvariopsis dicaprio маленькому тропічному вічнозеленому дереву Фото: trump-elections

"Ми вважаємо, що Ді Капріо відіграв вирішальну роль у припиненні вирубки лісу Ебо", — каже Мартін Чік із Королівських ботанічних садів у К'ю.

Минулого року влада Камеруну планувала дозволити вирубку лісу на деяких ділянках Ебо. Цей ліс є одним із найбільших і відносно недоторканих тропічних лісів на планеті. У ньому мешкають унікальні представники флори і фауни, включаючи горил, шимпанзе і лісових слонів, які перебувають під загрозою зникнення.

Учені з багатьох країн звернулися до уряду Камеруну, щоб там скасували плани вирубки унікального лісу. Про цю ситуацію дізнався американський актор і завдяки його підтримці кампанії зі збереження лісу, влада африканської країни скасувала свої плани. Хоча цей ліс досі не набув статусу заповідної території.

[ + – ] Орхідея із зіркоподібними квітами з острова Мадагаскар, яка може рости в темряві Фото: trump-elections

Минулого року вчені з Королівських ботанічних садів у К'ю дали офіційні назви понад 200 новим видам рослин та грибів у всьому світі. Серед них рожева лілія, яка також росте в лісі Ебо, дикий тютюн, який ловить комах, знайдений в Австралії, та орхідея із зіркоподібними квітами з острова Мадагаскар, яка може рости в темряві. Багато видів, які отримали офіційні назви, вже зникли, а багато з них під загрозою зникнення.

[ + – ] Дикий тютюн, який ловить комах, знайдений в Австралії Фото: trump-elections

"Як і раніше, існують тисячі видів рослин і, можливо, мільйони видів грибів, про які ми не знаємо. Їхнє природне місце існування, особливо ліси, та інші місця теж, все швидше руйнують люди. А ми ще не знаємо, що там росте", — каже Чік.