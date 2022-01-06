Ученые назвали новый вид дерева в честь Ди Каприо: как оно выглядит (фото)
Исследователи назвали новый вид растения, которое растет в Камеруне, в честь актера в знак благодарности за его усилия по охране природы.
Ученые из Королевских ботанических садов в Кью, научно-исследовательского и образовательного учреждения в Великобритании, назвали новый вид дерева Uvariopsis dicaprio. Оно растет только в тропических лесах африканской страны Камерун. Это дерево получило свое офицмльное название первым среди новых растений в 2022 году, сообщает BBC.
Исследователи из Королевских ботанических садов в Кью дали официальное название Uvariopsis dicaprio маленькому тропическому вечнозеленому дереву, которое имеет желтые цветы, которые растут из его ствола. Оно принадлежит к семейству Аноновые, и его обнаружили только на небольшом участке леса Эбо в африканской стране Камерун. На сегодня это дерево находится под угрозой исчезновения.
Ученые назвали дерево в честь американского актера Леонардо Ди Каприо, чтобы отдать должное за его усилия по сохранению дикой природы Африки. Именно благодаря его усилиям тропический лес Эбо спасли от вырубки.
"Мы считаем, что Ди Каприо сыграл решающую роль в прекращении вырубки леса Эбо", — говорит Мартин Чик из Королевских ботанических садов в Кью.
В прошлом году власти Камеруна планировали разрешить вырубку леса на некоторых участках Эбо. Этот лес является одним из крупнейших и относительно нетронутых тропических лесов на планете. В нем обитают уникальные представители флоры и фауны, включая находящихся под угрозой исчезновения горилл, шимпанзе и лесных слонов.
Ученые из многих стран обратились к правительству Камеруна, чтобы там отменили планы по вырубке уникального леса. Об этой ситуации узнал американский актер и благодаря его поддержке кампании по сохранению леса, власти африканской страны отменили свои планы. Хотя этот лес до сих пор не получил статуса заповедной территории.
В прошлом году ученые из Королевских ботанических садов в Кью дали официальные названия более 200 новым видам растений и грибов во всем мире. Среди них розовая лилия, которая также растет в лесу Эбо, дикий табак, который ловит насекомых, найденный в Австралии, и орхидея со звездообразными цветами с острова Мадагаскар, которая может расти в темноте. Многие из видов, которые получили официальные названия уже исчезли, а многие находятся под угрозой исчезновения.
"По-прежнему существуют тысячи видов растений и, возможно, миллионы видов грибов, о которых мы не знаем. Их естественная среда обитания, особенно леса, и другие места тоже, все быстрее разрушают люди. А мы еще не знаем, что там растет", — говорит Чик.