Ученые назвали новый вид дерева в честь Ди Каприо: как оно выглядит (фото)

Исследователи назвали новый вид растения, которое растет в Камеруне, в честь актера в знак благодарности за его усилия по охране природы.

Ученые из Королевских ботанических садов в Кью, научно-исследовательского и образовательного учреждения в Великобритании, назвали новый вид дерева Uvariopsis dicaprio. Оно растет только в тропических лесах африканской страны Камерун. Это дерево получило свое офицмльное название первым среди новых растений в 2022 году, сообщает BBC.

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Исследователи из Королевских ботанических садов в Кью дали официальное название Uvariopsis dicaprio маленькому тропическому вечнозеленому дереву, которое имеет желтые цветы, которые растут из его ствола. Оно принадлежит к семейству Аноновые, и его обнаружили только на небольшом участке леса Эбо в африканской стране Камерун. На сегодня это дерево находится под угрозой исчезновения.

Ученые назвали дерево в честь американского актера Леонардо Ди Каприо, чтобы отдать должное за его усилия по сохранению дикой природы Африки. Именно благодаря его усилиям тропический лес Эбо спасли от вырубки.

[ + – ] Исследователи из Королевских ботанических садов в Кью дали официальное название Uvariopsis dicaprio маленькому тропическому вечнозеленому дереву Фото: BBC

"Мы считаем, что Ди Каприо сыграл решающую роль в прекращении вырубки леса Эбо", — говорит Мартин Чик из Королевских ботанических садов в Кью.

В прошлом году власти Камеруна планировали разрешить вырубку леса на некоторых участках Эбо. Этот лес является одним из крупнейших и относительно нетронутых тропических лесов на планете. В нем обитают уникальные представители флоры и фауны, включая находящихся под угрозой исчезновения горилл, шимпанзе и лесных слонов.

Ученые из многих стран обратились к правительству Камеруна, чтобы там отменили планы по вырубке уникального леса. Об этой ситуации узнал американский актер и благодаря его поддержке кампании по сохранению леса, власти африканской страны отменили свои планы. Хотя этот лес до сих пор не получил статуса заповедной территории.

[ + – ] Орхидея со звездообразными цветами с острова Мадагаскар, которая может расти в темноте Фото: BBC

В прошлом году ученые из Королевских ботанических садов в Кью дали официальные названия более 200 новым видам растений и грибов во всем мире. Среди них розовая лилия, которая также растет в лесу Эбо, дикий табак, который ловит насекомых, найденный в Австралии, и орхидея со звездообразными цветами с острова Мадагаскар, которая может расти в темноте. Многие из видов, которые получили официальные названия уже исчезли, а многие находятся под угрозой исчезновения.

[ + – ] Дикий табак, который ловит насекомых, найденный в Австралии Фото: BBC

"По-прежнему существуют тысячи видов растений и, возможно, миллионы видов грибов, о которых мы не знаем. Их естественная среда обитания, особенно леса, и другие места тоже, все быстрее разрушают люди. А мы еще не знаем, что там растет", — говорит Чик.