Ученые назвали кошек инвазивным чужеродным видом: в чем причина

Согласно исследованию, домашние кошки являются прямой угрозой для других животных и птиц.

Польская академия наук внесла домашнюю кошку в список чужеродных инвазивных видов, которые угрожают местному биоразнообразию. Ученые считают, что кошку одомашнили более 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, а значит это чужой для Европы вид. Также кошки убивают и съедают миллионы других млекопитающих и птиц ежегодно, а потому они являются инвазивным видом, сообщает ScienceAlert.

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Польские ученые назвали домашнюю кошку чужеродным инвазивным видом для Европы, который негативно влияет на местное биоразнообразие. Длинный список инвазивных видов Польской академии наук пополнился домашней кошкой из-за того, что согласно исследованию, эти животные представляют собой настоящую угрозу для дикой природы Польши.

В исследовании сказано, что ежегодно домашние кошки убивают и съедают от 48 до 580 млн млекопитающих, а также от 9 до 135 млн птиц. По словам польского биолога Войцеха Соларжа, домашняя кошка с научной точки зрения на 100% подпадает под определение чужеродный инвазивный вид.

[ + – ] По словам польского биолога Войцеха Соларжа, домашняя кошка с научной точки зрения на 100% подпадает под определение чужеродный инвазивный вид Фото: LiveScience

Инвазивными видами считаются те животные, которые были завезены из другого региона планеты в непривычную для себя новую экосистему и благодаря этому такие виды наносят существенный ущерб местной дикой природе.

В социальных сетях после появления данного сообщения пользователи сразу же выразили свое возмущение. Владельцы кошек заявили о том, что подобная терминология относительно к домашним любимцам может спровоцировать всплеск жестокого обращения с кошками. Некоторые комментаторы заявили о том, что такая классификация кошек "глупая и вредная для этих животных". По словам Соларжа, до этого ни одно подобное сообщение об инвазивных видах не вызывало такую волну критики в Сети.

"На кошек возложили слишком большую ответственность за сокращение биоразнообразия. Животные и птицы могут исчезать от загрязнения окружающей среды, а также этому может способствовать опасная для, например, птиц, городская инфраструктура. А разве человек не является инвазивным видом для природы?", — говорит ветеринар Дорота Суминска.

По словам Соларжа, ученые ни в коем случае не призывают к жестокому обращению с кошками. Польская академия наук просто рекомендует владельцам кошек ограничить время пребывания своих питомцев на открытом воздухе только в период размножения птиц.

[ + – ] Ученые ни в коем случае не призывают к жестокому обращению с кошками Фото: The Jerusalem Post

В заявлении ученых сказано, что определение кошки как чужеродного инвазивного вида не должно повлиять на отношение к этим животным и от кошек не нужно отказываться.

"Я владелец собаки, но я ничего не имеют против кошек", — говорит Соларж.

Как уже писал Фокус, ученые назвали инвазивные виды, которые нанесли самый большой ущерб Земле. Согласно исследованию, два вида – лягушка и змея – нанесли совокупный ущерб в размере 16 млрд долларов за последние 35 лет.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые засняли как косатки лакомятся огромной белой акулой. Три косатки напали на акулу и съели ее печень, которая считается самым питательным органом у этих рыб. Инцидент, который попал на видео, подтвердил гипотезу о том, что белые акулы исчезли у побережья Южной Африки в том числе из-за нападения косаток.