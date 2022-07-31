Вчені назвали кішок інвазивним чужорідним видом: у чому причина

Згідно з дослідженням, домашні кішки є прямою загрозою для інших тварин та птахів.

Польська академія наук внесла домашню кішку до списку чужорідних інвазивних видів, які загрожують місцевій біорізноманітності. Вчені вважають, що кішку одомашнили понад 10 тисяч років тому на Близькому Сході, а отже, це чужий для Європи вид. Також кішки вбивають та з'їдають мільйони інших ссавців та птахів щорічно, а тому вони є інвазивним видом, повідомляє ScienceAlert.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Польські вчені назвали домашню кішку чужорідним інвазивним видом для Європи, що негативно впливає на місцеву біорізноманіття. Довгий список інвазивних видів Польської академії наук поповнився домашньою кішкою через те, що згідно з дослідженням, ці тварини є справжньою загрозою для дикої природи Польщі.

У дослідженні сказано, що щорічно домашні кішки вбивають і з'їдають від 48 до 580 млн. ссавців, а також від 9 до 135 млн. птахів. За словами польського біолога Войцеха Соларжа, домашня кішка з наукового погляду на 100% підпадає під визначення чужорідного інвазивного виду.

[ + – ] За словами польського біолога Войцеха Соларжа, домашня кішка з наукового погляду на 100% підпадає під визначення чужорідного інвазивного виду. Фото: кора Земли

Інвазивними видами вважаються ті тварини, які були завезені з іншого регіону планети в незвичну для себе нову екосистему і завдяки цьому такі види завдають істотної шкоди місцевій дикій природі.

У соціальних мережах після появи цього повідомлення користувачі одразу висловили своє обурення. Власники кішок заявили про те, що подібна термінологія щодо домашніх улюбленців може спровокувати сплеск жорстокого поводження з кішками. Деякі коментатори заявили, що така класифікація кішок "дурна і шкідлива для цих тварин". За словами Соларжа, до цього жодне подібне повідомлення про інвазивні види не викликало такої хвилі критики в Мережі.

"На кішок поклали надто велику відповідальність за скорочення біорізноманіття. Тварини та птиці можуть зникати від забруднення навколишнього середовища, а також цьому може сприяти небезпечна для, наприклад, птахів, міська інфраструктура. А хіба людина не є інвазивним видом для природи?", — каже ветеринар Дорота Суминська.

За словами Соларжа, вчені e жодному разі не закликають до жорстокого поводження з кішками. Польська академія наук просто рекомендує власникам кішок обмежити час перебування вихованців на відкритому повітрі тільки в період розмноження птахів.

[ + – ] Вчені в жодному разі не закликають до жорстокого поводження з кішками Фото: The Jerusalem Post

У заяві вчених сказано, що визначення кішки як чужорідного інвазивного виду не повинне вплинути на ставлення до цих тварин і від кішок не слід відмовлятися.

"Я власник собаки, але я нічого не маю проти кішок", — говорить Соларж.

Як уже писав Фокус, вчені назвали інвазивні види, які завдали найбільшої шкоди Землі. Згідно з дослідженням, два види — жаба та змія — завдали сукупної шкоди у розмірі 16 млрд доларів за останні 35 років.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше зняли як косатки ласують величезною білою акулою. Три косатки напали на акулу і з'їли її печінку, яка вважається поживним органом цих риб. Інцидент, який потрапив на відео, підтвердив гіпотезу про те, що білі акули зникли біля узбережжя Південної Африки, зокрема через напад косаток.