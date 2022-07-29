Збитки на 16 млрд доларів: названі інвазивні види, які завдали найбільшої шкоди Землі

Завезені з інших регіонів планети жаба та змія стали справжньою катастрофою не тільки для місцевої фауни, а й для людини.

Міжнародна група вчених, які займаються підрахунком економічної шкоди, заподіяної інвазивними видами тварин, з'ясували, що жаба-бик і вид змій під назвою коричнева бойга, завдали світові збитків на суму 16,3 млрд доларів, повідомляє ВВС.

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За словами дослідників, із 1986 року, жабка-бик і коричнева бойга завдали планеті найбільшої економічної шкоди серед усіх інвазивних видів. Вони не тільки знищують місцеву фауну в регіонах, куди їх привезли, але також знищують сільськогосподарські врожаї, а змія також викликає дорогі відключення електроенергії.

Тільки коричнева бойга завдала збитків у сумі 10,3 млрд доларів за ці 36 років через те, що прижилася та активно поширилася на кількох островах у Тихому океані. Змію, яка живе в Австралії, Індонезії та Новій Гвінеї, наприкінці Другої світової війни завезли на острів Гуам американські військові. Зараз цей маленький острів у Тихому океані, площею 549 квадратних кілометрів, населяє величезна кількість змій.

[ + – ] Тільки коричнева бойга завдала збитків у сумі 10,3 млрд доларів за ці 36 років через те, що прижилася та активно поширилася на кількох островах у Тихому океані Фото: BBC

Ці змії не тільки повністю знищили кілька видів тварин, що живуть на Гуамі, але й призводять до замикань електричних дротів, через що спрацьовують захисні відключення електроенергії. Справа в тому, що коричнева бойга дуже любить повзати по дротах, але завдає дуже великої шкоди в грошовому обчисленні. Учені вважають, що на острові Гуам проживає понад 2 мільйони цих змій, тобто понад 3 тисячі змій на квадратний кілометр.

Економічні збитки у розмірі 6 млрд доларів, за словами вчених, завдала за три десятиліття завезена з Північної Америки до Європи жаба-бик. Різке збільшення популяції жаб вимагало великих фінансових витрат, щоб зупинити зростання популяції. Жаба-бик може досягати 30 см завдовжки і важити до 500 грам. Ця жаба їсть майже все, що бачить і може здолати. Також ці земноводні харчуються подібними до себе.

[ + – ] Економічні збитки у розмірі 6 млрд доларів, за словами вчених, завдала за три десятиліття завезена з Північної Америки до Європи жаба-бик Фото: trump-elections

Наприклад, у Німеччині, щоб зупинити поширення цих жаб, довелося встановлювати спеціальні огорожі навколо місць їх розмноження. Щоб встановити ці огорожі навколо лише п'яти ставків, влада змушена була витратити 270 тисяч євро.

Ще один вид жаб під назвою коки, який також завдав значних економічних збитків, із Пуерто-Рико завезли на Гавайські острови. Ці жаби маленькі, їх довжина не перевищує 3-5 см, але вони мають неймовірно гучний голос. Під час шлюбного періоду самці коки видають настільки гучні крики ввечері та вночі, що мешканцям прилеглих районів просто неможливо заснути. Така ситуація призвела до різкого зниження вартості нерухомості у цих районах.

[ + – ] Ще один вид жаб під назвою коки, який також завдав значних економічних збитків, із Пуерто-Рико завезли на Гавайські острови Фото: wikipedia

Автори дослідження сподіваються, що їхні результати спонукають чиновників вкладати більше коштів у контроль за інвазивними видами, щоб вони не завдали ще більшої шкоди у майбутньому.

Як уже писав Фокус, учені виявили два нові інвазивні види черв'яків-хижаків, які загрожують місцевим екосистемам.