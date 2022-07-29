Убытки на 16 млрд долларов: названы инвазивные виды, нанесшие самый большой ущерб Земле

Завезенные из других регионов планеты лягушка и змея стали настоящей катастрофой не только для местной фауны, но и для человека.

Международная группа ученых, которые занимаются подсчетом экономического ущерба, причиненного инвазивными видами животных, выяснили, что лягушка-бык и вид змей под названием коричневая бойга, нанесли миру ущерб на сумму в 16,3 млрд долларов, сообщает BBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам исследователей, с 1986 года, лякушка-бык и коричневая бойга нанесли планете самый большой экономический ущерб среди всех инвазивных видов. Они не только уничтожают местную фауну, в регионах, куда их привезли, но также уничтожают сельскохозяйственные урожаи, а змея к тому же вызывает дорогостоящие отключения электроэнергии.

Только коричневая бойга нанесла ущерба в сумме 10,3 млрд долларов за эти 36 лет из-за того, что прижилась и активно распространилась на нескольких островах в Тихом океане. Живущую в Австралии, Индонезии и Новой Гвинее змею, в конце Второй мировой войны завезли на остров Гуам американские военные. Сейчас этот маленький остров в Тихом океане, площадью 549 квадратных километров, населяет огромное количество змей.

[ + – ] Только коричневая бойга нанесла ущерба в сумме 10,3 млрд долларов за эти 36 лет из-за того, что прижилась и активно распространилась на нескольких островах в Тихом океане Фото: BBC

Эти змеи не только полностью уничтожили несколько видов животных, живущих на Гуаме, но и приводят замыканиям электрических проводов, из-за чего срабатывают защитные отключения электроэнергии. Дело в том, что коричневая бойга очень любит ползать по проводам, но приносит очень большой ущерб в денежном исчислении. Ученые считают, что на острове Гуам проживает более 2 миллионов этих змей, то есть более 3 тысяч змей на квадратный километр.

Экономический ущерб в размере 6 млрд долларов, по словам ученых, нанесла за три десятилетия завезенная из Северной Америки в Европу лягушка-бык. Резкое увеличение популяции лягушек потребовало огромных денежных затрат, чтобы остановить рост популяции. Лягушка-бык может достигать 30 см в длину и весить до 500 грамм. Эта лягушка есть почти все что видит и может одолеть. Также эти земноводные питаются себе подобными.

[ + – ] Экономический ущерб в размере 6 млрд долларов, по словам ученых, нанесла за три десятилетия завезенная из Северной Америки в Европу лягушка-бык Фото: BBC

Например, в Германии, чтобы остановить распространение этих лягушек пришлось устанавливать специальные ограждения вокруг мест их размножения. Чтобы установить эти ограды вокруг только пяти прудов, власти вынуждены были потратить 270 тысяч евро.

Еще один вид лягушек под названием коки, который также нанес значительный экономический ущерб, из Пуэрто-Рико завезли на Гавайские острова. Эти лягушки маленькие, их длина не превышает 3-5 см, но они обладают невероятно громким голосом. Во время брачного периода самцы коки издают настолько громкие крики вечером и ночью, что жителям близлежащих районов просто невозможно уснуть. Такая ситуация привела к резкому снижению стоимости недвижимости в этих районах.

[ + – ] Еще один вид лягушек под названием коки, который также нанес значительный экономический ущерб, из Пуэрто-Рико завезли на Гавайские острова Фото: wikipedia

Авторы исследования надеются, что их результаты побудят чиновников вкладывать больше средств в контроль за инвазивными видами, чтобы они не причинили еще большего ущерба в будущем.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили два новых инвазивных вида червей-хищников, которые угрожают местным экосистемам.