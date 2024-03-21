Агенти в стані сну. На Землі розкидані сотні бомб уповільненої дії, що можуть не діяти століття

Дослідники вважають, що над планетою нависла нова екологічна загроза, прихована в інвазивних бомбах уповільненої дії, розкиданих по всій планеті.

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Над світом уже нависла загроза кліматичної кризи: 2023 рік офіційно було визнано найспекотнішим за всю історію спостережень, і тепер учені вважають, що 2024 рік, імовірно, буде ще спекотнішим. Однак це не єдина проблема, із якою зіткнеться людство — учені попереджають, що над світом нависла нова прихована екологічна загроза, пише SciTechDaily.

Нове дослідження провела команда з Каліфорнійського університету в Девісі. Його результати свідчать, що по світу розкидані сотні інвазивних бомб сповільненої дії, які можуть чекати на свій час десятиліттями, а то й століттями.

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Автори дослідження вважають, що інвазивні рослини можуть залишатися в стані спокою протягом століть після того, як вони були введені в навколишнє середовище. Однак у якийсь момент вони можуть активізуватися, швидко поширитися та завдати екологічної шкоди.

Під час своєї роботи вчені розглянули понад 5700 видів інвазивних рослин у дев'яти регіонах світу. За словами старшого автора дослідження, доцента кафедри наук про рослини Каліфорнійського університету в Девісі Мохсена Месгарана, у результаті їм із командою вдалося створити найповніший аналіз інвазій рослин, проведений нині.

Автори дослідження побоюються, що чим довше не діє якийсь вид, тим більше шансів, що вчені проігнорують його. У результаті ці види перетворюються на інвазивні бомби сповільненої дії та приховану загрозу.

Результати дослідження також показують, що майже в третини інвазивних рослин, які проаналізувала команда, спостерігалися періоди затримки між впровадженням у навколишнє середовище та швидким поширенням. Середній термін цієї затримки становить близько 40 років, а найтриваліший період спокою тривав 320 років — він спостерігався в клена платана у Великій Британії.

Інвазивні види, як правило, інтродукуються двома способами:

випадково;

навмисно (у лікувальних, декоративних, сільськогосподарських та інших цілях).

Під час дослідження вчені склали список інвазивних рослин в Австралії, Великій Британії, Ірландії, Японії, Новій Зеландії, Мадагаскарі, Південній Африці, США та Японії. Під час своєї роботи вони використовували оцифровані записи гербаріїв, щоб дізнатися час появи того чи іншого виду на конкретній території. Далі команда вивчила тенденції та змогла визначити, чи перебувають інвазивні види в стадії спокою, і якщо так, то як довго.

Месгаран зазначає, що в деяких видів періоди спокою відрізнялися залежно від місця розташування. У 90% випадків кліматичні умови змінювалися під час поширення, у результаті вчені припустили, що рослини, ймовірно, можуть десятиліттями, а то й століттями вичікувати на відповідні умови. Утім, деякі вчені вважають, що рослинам необхідний період спокою, щоб адаптуватися до нових умов.

Наступними кроками в дослідженні буде вивчення природного клімату інвазивних видів у порівнянні з умовами в цих нових місцях. За словами команди, знання того, що ці види можуть перебувати в так званій "сплячці", але колись прокинуться, дає нам можливість підготуватися до цього моменту.

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