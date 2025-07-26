Знайдено бомбу уповільненої дії: руйнівний землетрус може статися будь-якої миті

Дослідники попереджають про приховану загрозу землетрусу під Північною Америкою — прихований раніше розлом нарощує тиск. Передбачається, що руйнівний землетрус може статися в будь-який момент.

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Раніше прихована лінія розлому під Північною Америкою тепер розглядається вченими як "бомба уповільненої дії". Канадські вчені щойно виявили, що розлом Тінтіна, розташований лише за 19 кілометрів від великого міста, непомітно нарощує підземний тиск. Це вказує на те, що великий землетрус може статися найближчим часом, пише Daily Mail.

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Прихований розлом нарощує тиск

Відомо, що розлом проходить під магістралями, річками, критично важливою інфраструктурою і простягається вглиб Аляски. Це, за словами вчених, викликає побоювання, що він може спричинити підземні поштовхи в Британській Колумбії, Альберті та Монтані.

За словами сейсмолога Центру землетрусів Аляски, доктора Майкла Веста, нове дослідження вказує на те, що розлом потенційно готується до вельми сильного і руйнівного землетрусу. Ба більше, вчені визнають, що ця система є однією з найменш вивчених, і це необхідно терміново змінити.

Протяжність однієї з ділянок розлому становить близько 130 кілометрів і він може спровокувати землетрус магнітудою 7,5 і більше. Цього достатньо, щоб зруйнувати дороги й трубопроводи, а також спровокувати зсуви ґрунту в США і Канаді.

(a) Карта показує розлом, що прорізає дуже давні русла струмка Флет-Крік. (b, c) Моделі показують, що розлом зрушив край струмка Флет-Крік вправо і пагорби озера Гревел. (d) Тривимірна модель показує нерівну, ступінчасту місцевість уздовж розлому. (e) Знімок з безпілотника, спрямований на північний захід, показує шлях розлому, прихований густим лісом Фото: Theron Finley

Геологічна "бомба уповільненої дії"

Дослідники попереджають, що наслідки можуть бути руйнівними, якщо розлом вийде з ладу. Це особливо тривожно з огляду на те, що розлом Тінтіна залишається мало вивченим порівняно з іншими розломами, наприклад, розломом Сан-Андреас.

Передбачається, що розлом Тінтіна може простягнутися на відстань понад 170 кілометрів, спричинивши сильні землетруси на півночі США — в небезпеці, за словами вчених, близько 125 000 осіб. Очікується, що потенційний землетрус може істотно вплинути на критично важливу інфраструктуру, таку як Трансаляскинский трубопровід.

За словами провідного автора дослідження, доктора Терона Фінлі з Університету Вікторії, розлом Тінтіна, імовірно, перебуває на пізній стадії сейсмічного циклу — це тихе накопичення близько 50 сантиметрів зрушення, яке може бути спровоковане катастрофічною подією.

(a) Карта, на якій стара інформація поєднується з новими, дуже чіткими даними про землю, показує, де знаходиться розлом. (b) Карта крупним планом, створена за допомогою лазерного сканування за допомогою дрона, показує дуже давню (132 000 років) терасу. (c) Модель припускає, що край тераси зсунувся. (d) Знімок з дрона, зроблений з північного заходу, показує лінію розлому і край тераси, зсунутий вправо Фото: Theron Finley

Що відомо про розлом Тінтіна

Розлому Тінтіна вдавалося ховатися від очей вчених до 1912 року, коли його виявив геолог Дж. Б. Тіррелл. Тоді вченому вдалося задокументувати існування розлому на території Юкону на основі геологічних досліджень.

Тисячі років розлом залишався тихим, що дозволяло йому вислизати від уваги сейсмічних моніторів і карт небезпеки. Але тепер, за словами вчених, зрілий розлом, що повільно рухається, перетворився на "бомбу уповільненої дії". За словами доктора Фінлі, найнебезпечніше не те, що розлом активний, а те, що ніхто не звертає на нього належної уваги.

Результати нового дослідження щойно показали, що частини стародавніх льодовикових рельєфів змістилися вбік майже на 910 метрів — це є явним свідченням минулих землетрусів. Дані також вказують на те, що земля тут не зміщувалася протягом тривалого часу — простими словами, розлом залишається заблокованим, а тиск лише зростає.

Передбачається, що саме цей "період затишшя" є проблемою. Автори дослідження також стурбовані тим, що в сучасній моделі Аляски 2024 року, розробленій Геологічною службою США (USGS), розлом Тінтіна не розглядається як джерело серйозного ризику.

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