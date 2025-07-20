Перше у світі відео того, як Земля тріщить по швах: учені зробили кілька відкриттів (відео)

Дослідники отримали перше відео, на якому зафіксовано бічний рух поверхні планети під час землетрусу. Вчені вважають, що отримані дані відкриють перед нами нові можливості розуміння цієї сили природи.

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Під час руйнівного землетрусу магнітудою 7,7 у М'янмі 28 березня камера відеоспостереження відобразила момент зсуву кордону плит. Це стало першим в історії прямим візуальним свідченням тектоніки плит у дії, пише The Conversation.

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Тектоніка Землі

Межі тектонічних плит — місця, де шматки земної кори ковзають один повз одного — це відбувається зовсім не плавно, а раптовими та потужними розривами. На відеозаписі видно, як поверхня планети коливається в бік, подібно до велетенського конвеєра, увімкненого лише на мить, коли відбувається зсув розлому.

За словами дослідників, на відео зафіксовано поширення сильного сейсмічного розриву — основного механізму, що забезпечує рух кордону плит на поверхні Землі. Відомо, що подібні зсувні тріщини поширюються зі швидкістю в кілька кілометрів на секунду, що значно ускладнює спостереження цих процесів.

Ці рідкісні події, розділені століттями, формували поверхню Землі протягом мільйонів років, створюючи такі особливості, як Альпійський розлом Аотеароа у Новій Зеландії та Південні Альпи. Досі сейсмологи покладалися на дистанційні сейсмічні прилади, щоб визначити, як розриваються розломи під час великих землетрусів. Це відео проливає нове світло на процес випромінювання сейсмічної енергії та струсу землі.

Аналіз унікального відео

У новому дослідженні вчені покадрово вивчили відео, використавши метод, відомий як крос-кореляція пікселів. У результаті їм вдалося показати, що розлом змістився на 2,5 метра в бік лише за 1,3 секунди, з максимальною швидкістю 3,2 метра на секунду.

Загальний бічний рух під час цього землетрусу типовий для зсувних розломів, що зміщують земну поверхню вбік, проте короткочасність зміщення — стало важливим відкриттям.

За словами дослідників, час початку і припинення зсуву розлому особливо складно визначити за даними з далеких відстаней, оскільки сейсмічний сигнал розмивається в міру поширення по Землі.

У цьому випадку короткочасність руху виявляє імпульсоподібний розрив — концентрований сплеск зсуву, що поширюється вздовж розлому. Дослідники вважають, що врахування таких деталей має основоположне значення для розуміння механізмів землетрусів, а також допомагає краще прогнозувати ймовірні струси земної поверхні під час майбутніх великих землетрусів.

Підтвердження основної гіпотези

Аналіз дослідників також виявив щось тонше в русі розлому. Відео свідчить про те, що зміщення відбувалося не по прямій, а по кривій. Ця ледь помітна кривина відображає закономірності, які спостерігалися раніше на виходах розломів на поверхню. Ці геологічні подряпини на розломі відомі як "лінії ковзання" і фіксують напрямок зсуву.

Нова робота вчених показує, що лінії ковзання, які спостерігаються на відслоненнях, вигнуті подібно до кривини, яку можна спостерігати на записі. Ґрунтуючись на аналізі відео, вчені впевнені в наявності викривленого ковзання, що підтверджує інтерпретації, засновані на геологічних спостереженнях.

Зазначимо, що в попередніх дослідженнях учені використовували комп'ютерні моделі, щоб показати, що вигнуті лінії ковзання можуть виникати природним чином під час поширення землетрусу в певному напрямку. Розрив у М'янмі, який, як відомо, поширювався з півночі на південь, збігається з напрямком, передбаченим моделями вчених

Це вирівнювання важливе, оскільки дає впевненість у використанні геополітичних даних для визначення напрямку розриву минулих землетрусів, таких як вигнуті лінії ковзання, що залишилися після землетрусу в Новозеландському Альпійському розломі 1717 року.

Відео також є першим зображенням рухомого розлому і демонструє потенціал відеозапису як нового потужного інструменту в сейсмології.

Раніше Фокус писав про те, що розкрито секрет супер сильного землетрусу в М'янмі: чим викликаний катастрофічний зсув.