"Перший в історії" зсув розлому, зафіксований камерою: як Земля тріщить по швах (відео)

Відео показує те, що, на думку дослідників, є першим в історії зсувом розлому, зафіксованим камерою. На кадрах видно зсувний скид, який може статися, коли два блоки породи ковзають повз один одного.

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Про це пише IFLScience.

28 березня 2025 року в місті Мандалай (М'янма) стався землетрус магнітудою 7,7, який відчувався навіть у Таїланді. Унаслідок катастрофічної події загинуло щонайменше 4 900 осіб. За словами дослідників, землетрус почався вздовж розлому Сагаїнг, правого зсувного розлому протяжністю 1400 км, що розділяє Бірманську мікроплиту і плиту Сунда, а потім поширив надзсувний розрив на 460 кілометрів зі зміщенням поверхні більш ніж на 6 метрів. У результаті неглибокий, близько 10 км, зсувний механізм спричинив сильні поштовхи в густонаселених містах, водночас посиливши сейсмічну енергію у віддалених регіонах — наприклад, Бангкоку і Таїланді.

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Перше в історії відео зсуву розлому

Тепер мережею поширюється відео, яке в геологічних колах називають першими в історії кадрами зсуву розлому, які вдалося зробити людям. Передбачається, що відео було знято недалеко від Тазі (М'янма) і показує момент, коли два блоки землі рухаються повз один одного. Зазначимо, що варто зосередитися на задньому плані короткого відео, щоб помітити, як ландшафт ковзає навколо.

За даними Геологічної служби США, скидання — тріщина або зона тріщин між двома блоками породи. Розломи дають змогу блокам рухатися відносно один одного, і цей рух може відбуватися швидко, у формі землетрусу, або повільно, у формі повзучості.

Довжина розломів може становити всього від кількох міліметрів до тисяч кілометрів, але більшість із них спричиняють повторювані зміщення протягом геологічного часу. Під час землетрусу порода з одного боку розлому раптово зміщується відносно іншого, при цьому поверхня розлому може бути горизонтальною, вертикальною або мати довільний кут між ними.

За словами дослідників, нове відео, ймовірно, є першим в історії людства випадком, коли зсув розлому було зафіксовано на камеру.

Зсув розлому в М'янмі

Подальший аналіз механізму вогнища засвідчив, що землетрус стався внаслідок зсувного скидання на невеликій глибині — всього близько 10 кілометрів — що відповідає активності розриву вздовж розлому Сагайн.

Спостереження показують, що від епіцентру розрив поширився на 75 км на північ, завершившись на південь від Сінгу, в той час, як ширший розрив протяжністю 420 км стався на півдні, завершившись близько П'ю. Найзначніший зсув за скиданням, що перевищує 1 метр, був зосереджений на ділянці між Сінгу й Октвіном. Навпаки, регіони під і на південь від П'ю зазнали зсуву менше ніж 1 метра. При цьому найбільший зсув у 4,3 метра був зафіксований між Сагайном і Амарапурою.

Весь процес розриву зайняв трохи понад 80 секунд, причому найвищий сейсмічний момент вивільнення стався приблизно через 30 секунд після початку. Вчені також вважають, що швидкість розриву перевищила швидкість зсувної хвилі, що класифікує подію як надзсувний землетрус.

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