"Первый в истории" сдвиг разлома, зафиксирован камерой: как Земля трещит по швам (видео)

Видео показывает то, что, по мнению исследователей, является первым в истории сдвигом разлома, зафиксированным камерой. На кадрах виден сдвиговый сброс, который может произойти, когда два блока породы скользят мимо друг друга.

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Об этом пишет IFLScience.

28 марта 2025 года в городе Мандалай (Мьянма) произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое ощущалось даже в Таиланде. В результате катастрофического события погибло не менее 4 900 человек. По словам исследователей, землетрясение началось вдоль разлома Сагаинг, правого сдвигового разлома протяженностью 1400 км, разделяющего Бирманскую микроплиту и плиту Сунда, а затем распространило сверхсдвиговой разрыв на 460 километров со смещением поверхности более чем на 6 метров. В результате неглубокий, около 10 км, сдвиговый механизм вызвал сильные толчки в густонаселенных городах, одновременно усилив сейсмическую энергию в отдаленных регионах — например, Бангкоке и Таиланде.

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Первое в истории видео сдвига разлома

Теперь по сети распространяется видео, которое в геологических кругах называют первыми в истории кадрами сдвига разлома, которые удалось сделать людям. Предполагается, что видео было снято недалеко от Тази (Мьянма) и показывает момент, когда два блока земли движутся мимо друг друга. Отметим, что стоит сосредоточиться на заднем плане короткого видео, чтобы заметить, как ландшафт скользит вокруг.

По данным Геологической службы США, сброс — трещина или зона трещин между двумя блоками породы. Разломы позволяют блокам двигаться относительно друг друга, и это движение может происходить быстро, в форме землетрясения, или медленно, в форме ползучести.

Длина разломом может составлять всего от нескольких миллиметров до тысяч километров, но большинство из них вызывают повторяющиеся смещения в течение геологического времени. Во время землетрясения порода с одной стороны разлома внезапно смещается относительно другой, при этом поверхность разлома может быть горизонтальной, вертикальной или иметь произвольный угол между ними

По словам исследователей, новое видео, вероятно, является первым в истории человечества случаем, когда сдвиг разлома был зафиксирован на камеру.

Сдвиг разлома в Мьянме

Последующий анализ механизма очага показал, что землетрясение произошло в результате сдвигового сброса на небольшой глубине — всего около 10 километров — что соответствует активности разрыва вдоль разлома Сагайн.

Наблюдения показывают, что от эпицентра разрыв распространился на 75 км на север, завершившись к югу от Сингу, в то время как более обширный разрыв протяженностью 420 км произошел на юге, завершившись около Пью. Самый значительный сдвиг по сбросу, превышающий 1 метр, был сосредоточен на участке между Сингу и Октвином. Напротив, регионы под и к югу от Пью испытали смещение менее 1 метра. При этом самый большой сдвиг в 4,3 метра был зафиксирован между Сагайном и Амарапурой.

Весь процесс разрыва занял чуть более 80 секунд, причем самый высокий сейсмический момент высвобождения произошел примерно через 30 секунд после начала. Ученые также считают, что скорость разрыва превысила скорость сдвиговой волны, что классифицирует событие как сверхсдвиговое землетрясение.

Ранее Фокус писал о том, что после землетрясения в Мьянме обнаружили древние памятники: чем они были.