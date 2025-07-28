Google мовчав – тисячі загинули: як система сповіщення дала збій під час землетрусу в Туреччині

Американська компанія визнала, що її система Android-сповіщень не виконала своєї основної функції під час землетрусу 2023 року. Через катастрофу загинули понад 55 тисяч людей.

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Про це повідомляє BBC, яка провела розслідування ефективності системи Android Earthquake Alerts. У Google підтвердили, що на момент першого підземного поштовху сповіщення найвищого рівня отримали лише 469 людей, хоча потенційно попередження мало надійти 10 мільйонам мешканців у зоні ураження.

Рано-вранці 6 лютого 2023 року південний схід Туреччини сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,8. У момент удару більшість людей спала в будівлях, які зруйнувались за лічені секунди. Пізніше сталися ще два землетруси з магнітудами 7,7 і 7,6. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 55 тисяч осіб, понад 100 тисяч отримали поранення.

Попри те, що система Android Earthquake Alerts (AEA), розроблена Google, була активною, вона суттєво недооцінила силу підземних поштовхів. Алгоритми визначили магнітуду першого удару як 4,5–4,9 замість фактичної 7,8. Це стало причиною того, що замість мільйонів попереджень найвищого рівня система розіслала лише пів мільйона сповіщень нижчої важливості.

Сигнал "Вжийте заходів" — єдине сповіщення, яке може перекрити режим "Не турбувати" та подати гучний звуковий сигнал, — було критично необхідним у момент нічного землетрусу. Проте його не отримала навіть незначна частина користувачів Android, які переважають на ринку Туреччини (70%).

Журналісти BBC упродовж місяців після трагедії намагались знайти людей, які б отримали це сповіщення до удару стихії, але не змогли. Лише згодом компанія Google визнала помилки в роботі системи та заявила, що оновила алгоритми.

Після симуляцій дослідники змогли налаштувати AEA так, щоб у подібній ситуації вона надіслала б 10 мільйонів повноцінних попереджень та ще 67 мільйонів повідомлень нижчого рівня для мешканців віддаленіших регіонів.

Система Google Android Earthquake Alerts працює у 98 країнах світу та аналізує поштовхи завдяки великій кількості Android-пристроїв. Проте, як зʼясувалося, у критичних ситуаціях вона може не впоратись із завданням. Науковці та експерти закликають не покладатися повністю на комерційні технології, які не пройшли державної сертифікації.

Досі невідомо, як AEA спрацювала під час землетрусу 2025 року в М'янмі — Google не надала відповіді на запит BBC. Науковці вимагають від компанії прозорості та пояснень, аби уникнути нових трагедій у майбутньому.

Нагадаємо, дослідники попереджають про приховану загрозу землетрусу під Північною Америкою — прихований раніше розлом нарощує тиск.

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