Найсильніший на планеті з 2011: біля Камчатки стався землетрус, що призвів до цунамі (відео)

Біля узбережжя російського півострова Камчатка стався землетрус магнітудою 8,8 бала, який призвів до хвиль цунамі, що накрили деякі прибережні міста РФ.

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За даними Геологічної служби США, землетрус стався приблизно за 119 кілометрів на південний схід від Петропавловська-Камчатського на глибині 20,7 кілометра, пише CNN.

"Це найсильніший землетрус на планеті з 2011 року, коли землетрус магнітудою 9,0 балів стався на північному сході Японії, спричинивши руйнівне цунамі", — йдеться у повідомленні.

Натомість російське видання Astra оприлюднило відео, на яких видно наслідки землетрусу у Петропавловську-Камчатському, Сєверо-Курильську та інших населених пунктах.

Губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко заявив, що мешканців потенційно-небезпечної зони евакуюють на височину через загрозу цунамі. Пізніше у своєму телеграм він оприлюднив фото евакуйованих мешканців, яке згодом видалив.

Мешканці Сєверо-Курильська на височині Фото: Телеграм

Також повідомлялось, що через землетрус в одному з дитячих садочків Петропавловська-Камчатського обвалилась стіна, а дитяча поліклініка призупинила роботу через отримані пошкодження.

"Частково зруйновано пічні труби та вентиляції. Хвилею цунамі місцями затоплено порт місто Сєверо-Курильськ та рибопромислове підприємство "Алаїд". Населення евакуйовано", — зазначили в Міністерстві надзвичайних справ РФ.

Водночас російський паблік Mash стверджує, що вода повністю змила завод з перероблення риби у Сєверо-Курильську.

Як пише CNN, попередження про цунамі також було оголошено для тихоокеанського узбережжя Японії. Там очікуються хвилі висотою до 3 метрів, які досягнуть країни між 10:00 та 11:00 ранку за місцевим часом. Цунамі може досягти й американського штату Гаваї: перші хвилі очікуються близько 19:17 за місцевим часом.

Нагадаємо, увечері 20 липня на Камчатці сталася серія землетрусів, найсильніші з яких досягли магнітуди 7,4 бала.

Фокус також писав про те, як система сповіщення дала збій під час землетрусу в Туреччині.