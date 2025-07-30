Землетрус на Камчатці: цунамі загрожує військовій базі США, Японії та всьому світу (відео)

На російській Камчатці відсутня система раннього оповіщення про землетруси, тож коли в регіоні трапляються підземні поштовхи, про загрозу цунамі та афтершоки повідомляють постфактум. Зараз гігантські хвилі загрожують усьому тихоокеанському регіону, а Камчатку продовжить "трясти" ще кілька місяців.

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Землетрус на Камчатці магнітудою 8,7 бала стався на російській Камчатці на Далекому Сході та спровокував хвилю афтершоків, а також хвилі цунамі, які загрожуватимуть тихоокеанському регіону ще щонайменше добу. У США зазначають, що магнітуда була вищою: 8,8 балів і повідомили про серію сильних афтершоків магнітудою до 6,9. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус увійшов до десятки найбільших землетрусів за всю історію спостережень. Наслідки вже відчуваються — в Японії на пляж викинулися кити і кашалоти. Фокус зібрав усе, що відомо про найпотужніший землетрус з 1952 року.

Землетрус на Камчатці, що відомо

Епіцентром потужного землетрусу в Камчатському краї стала акваторія Тихого океану на глибині від 17 кілометрів до 30 км за 144 кілометри на південний схід від Петропавловська-Камчатського.

Землетрус на Камчатці

Землетрус на Камчатці став найсильнішим за останні 73 роки. Магнітуда сягає до 8.7. У районі Петропавловська-Камчатського зберігається висока сейсмічна активність. На всій території Курильських островів також діє режим НС. Після землетрусу було евакуйовано 2,7 тисячі жителів.

Цікаво, але системи раннього оповіщення, як у Японії, на Камчатці немає.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Камчатка, хоча і є одним із найбільш сейсмоактивних регіонів Росії, має обмежену щільність сейсмічних станцій для моніторингу в реальному часі. Сейсмологічні дослідження на Камчатці проводяться Камчатською філією Єдиної геофізичної служби РАН, але вони зосереджені на моніторингу та аналізі даних, а не на оперативному оповіщенні населення. Пріоритет віддається ліквідації наслідків, а не превентивним заходам, таким як раннє оповіщення. Тому можна сказати, що для місцевих жителів потужний землетрус став сюрпризом.

Було зруйновано кілька будівель: житлових і адміністративних, — зокрема лікарню та пологовий будинок, — серйозно пошкоджено будівлю аеропорту, постраждала жінка, на яку впали плити зі стелі. На відео з місця подій видно, що сирена не лунала і люди почали вибігати на вулицю, тільки коли будівлі почали руйнуватися.

Північно-Курильс буквально змило хвилею цунамі

Після виникла загроза цунамі і величезні хвилі затопили порт Сєвєро-Курильська Сахалінської області. Також затоплено і зруйновано рибопромислове підприємство "Алаїд".

Фото: Соцсети

Порт Сєвєро-Курильська накрило цунамі Фото: URA.RU

Загалом на Курильських островах після землетрусу евакуйовано 2,7 тисячі осіб. Уже минуло чотири хвилі цунамі, але оскільки тривають афтершоки (невеликі підземні поштовхи після землетрусу), а цикл цунамі становить близько години, небезпека зберігається.

Землетрус на Камчатці загрожує всьому світу

Першою країною, яка відчула наслідки землетрусу на Камчатці, стала Японія. Підземні поштовхи магнітудою 2 бали зафіксували на Хоккайдо. Цунамі спостерігалися в різних місцях від Хоккайдо до Окінави, і океанічні датчики показують, що небезпека зберігається. 2 мільйони людей евакуювали з прибережних зон. У порту Куджі в префектурі Івате, о 13:52 було зафіксовано цунамі висотою 1,50 м. Жителів закликають піднятися на височини.

Близько 4000 робітників було евакуйовано з атомної електростанції "Фукусіма-1".

Як запобіжний захід також тимчасово припинено звичайне скидання очищених радіоактивних стічних вод з об'єкта в море.

Раніше станція опинилася в центрі великого ядерного інциденту після землетрусу і цунамі, що призвело до відключення електромережі та пошкодження майже всіх резервних джерел енергії електростанції. Інцидент призвів до радіоактивного забруднення навколишньої території і вважається найбільшим ядерним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Влада підтвердила, що "всіх робітників і службовців" евакуювали з АЕС "Фукусіма-1", і на місці події "жодних відхилень" не виявлено.

Але на пляжах Японії кілька китів і кашалотів викинулися на берег через дезорієнтацію.

Загиблі кити і кашалоти в Японії

Також тривогу оголошено і в США, Мексиці, Чилі, Перу, Китаї, Колумбії та низці інших країн.

Хвилі цунамі досягли західного узбережжя США, прибувши рано вранці в середу вздовж берегових ліній Вашингтона, Орегона і Каліфорнії. Національний центр попередження про цунамі (NTWC) повідомив, що в Арена-Коув у Каліфорнії спостерігалися хвилі цунамі заввишки п'ять метрів над рівнем припливу.

Океан відступає перед цунамі на Гаваях

Тихоокеанський центр попередження про цунамі повідомляє, що хвилі заввишки до 1,7 метра впали на Гавайські острови незабаром після 21:30 (07:30 за Гринвічем).

Губернатор Джош Грін раніше заявляв, що жодних наслідків на Гаваях не спостерігалося, але всі рейси в/з Мауї було скасовано.

Наслідки цунамі на Гаваях

Влада Французької Полінезії оголосила попередження про цунамі для архіпелагу Маркізьких островів. Очікується, що хвилі заввишки від 1,10 до 2,20 метра впадуть на острови Уа-Хука, Нуку-Хіва і Хіва-Оа в ніч із вівторка на середу. Французька Полінезія складається зі 118 островів, об'єднаних у п'ять архіпелагів у Тихому океані.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) сьогодні оголосило про загрозу цунамі для Папуа-Нової Гвінеї, Соломонових Островів і Вануату.

Також відомо, що цунамі спостерігалося на острові Гуам, де розташована військова база США.

Чому землетруси відбуваються на Курильських островах

Курильські острови розташовані в межах Курило-Камчатської острівної дуги, яка є частиною Тихоокеанського вогняного кільця — регіону з високою сейсмічною і вулканічною активністю. Ця зона характеризується субдукцією, процесом, за якого Тихоокеанська тектонічна плита занурюється під Охотську плиту (або Північно-Американську плиту, залежно від інтерпретації кордонів).

Землетрус на Камчатці в прямому ефірі місцевого радіо

Курильський регіон розташований на кордоні цих плит, що робить його одним із найбільш сейсмоактивних у світі.

Землетруси на Курилах можуть бути як дрібнофокусними (глибина 0-70 км), так і глибокофокусними (до 600 км), що пов'язано із зануренням плити в мантію. Наприклад, землетрус 30 липня 2025 року магнітудою 8,8 стався на глибині близько 30 км, що типово для зони субдукції.

Варто пам'ятати, що Курильські острови являють собою ланцюг вулканічних островів, сформованих унаслідок субдукції. Наявність активних вулканів (наприклад, Алаїд, Ебеко, Чікурачки) свідчить про високу тектонічну активність. Також там регулярно відбуваються землетруси, як і в сусідній Японії.

Землетрус на Камчатці

Історичні події, такі як землетрус на Ітурупі 1963 року (магнітуда 8,5) або Симуширський землетрус 2006 року (магнітуда 8,3), підтверджують високу сейсмічну небезпеку. За даними Камчатської філії Єдиної геофізичної служби РАН, у районі Курил щорічно фіксують сотні землетрусів, більшість із яких слабкі (магнітуда 3-5), але сильні події (магнітуда 7 і вище) відбуваються раз на кілька років.

А оскільки рух плит у зоні Курило-Камчатського жолоба є безперервним геологічним процесом, який неможливо зупинити, то й землетруси — це природний, хоча й руйнівний механізм.

Топ-10 найпотужніших землетрусів в історії

Магнітуда 9,5 (1960). Біо-Біо, Чилі — Землетрус, відомий як Вальдівійський або Великий чилійський, став найбільшим землетрусом в історії, який забрав життя 1655 осіб і залишив без даху над головою 2 мільйони людей.

Магнітуда 9,2 (1964 р.). Аляска, США. Часто званий Великим Аляскінським землетрусом, землетрусом у затоці Прінс-Вільям або землетрусом Страсної п'ятниці, цей землетрус і цунамі, яке відбулося за ним, забрали життя 130 осіб і завдали збитків на суму 2,3 мільярда доларів.

Магнітуда 9,1 (2004 р.). Суматра, Індонезія. Землетрус на Суматрі та Андаманських островах спричинив потужне цунамі та забрав життя понад 280 000 осіб, а також призвів до переміщення 1,1 мільйона осіб у Південній Азії та Східній Африці.

Магнітуда 9,1 (2011 р.). Тохоку, Японія. Землетрус, названий Великим землетрусом Тохоку, і цунамі, що послідувало за ним, забрали життя понад 15 000 осіб і залишили без даху над головою ще 130 000 осіб.

Магнітуда 9,0 (1952). Камчатський край, Росія — Перший у світі зареєстрований землетрус магнітудою 9 спричинив потужне цунамі, що обрушилося на Гаваї та завдало збитків більш ніж на 1 мільйон доларів.

Нагадаємо, Фокус писав про Тихоокеанське вогняне кільце. Це підковоподібний пояс вулканів, відомий своїми вибуховими виверженнями і потужними підземними поштовхами. Цей величезний пояс оперізує більшу частину Тихого океану і породжує найбільш руйнівні катаклізми на планеті.

Також стало відомо, що на тілі Землі з'явиться ще одне "вогняне кільце": вчені знають, де воно утвориться.