Огненное кольцо в Тихом океане: почему оно является домом для 75% всех активных вулканов Земли

Тихоокеанское огненное кольцо — подковообразный пояс вулканов, известный своими взрывными извержениями и мощными подземными толчками. Этот огромный пояс опоясывает большую часть Тихого океана и порождает самые разрушительные катаклизмы на планете.

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Огненное кольцо — огромный пояс действующих и спящих вулканов, окружающий большую часть Тихого океана. Оно берет свое начало на юге Чили, проходит вдоль побережья Америки, через острова у берегов Аляски и далее от Японии до Филиппин. Некоторые геологи также включают в это кольцо индонезийскую цепь вулканов, пишет Live Science.

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Огненное кольцо в Тихом океане

По словам вулканолога из Университета Дрекселя в Филадельфии Луика Вандерклюйсена, эти вулканы возникают в результате субдукции, что приводит к снижению температуры плавления горных пород в мантии. Порода превращается в магму, поднимается на поверхность и извергается в виде вулкана.

Однако в Огненном кольце эта субдукция происходит в огромных масштабах. Особенность этого Огненного кольца в том, что сразу несколько океанических плит в Тихом океане имеют там границы. Более того, около 90% из 55 000 километров границ субдукционных плит на Земле находятся в Тихом океане.

Это тектоническое движение вызывает землетрясения: когда одна плита погружается под другую, возникает сильный толчок и скрежет. Ученые также обнаружили, что именно в тихоокеанском Огненном кольце происходят самые сильные землетрясения на Земле. Это место также является домом для 75% всех действующих вулканов нашей планеты, и именно здесь происходит 90% всех зарегистрированных землетрясений.

Почему "Огненное кольцо"?

Название "Огненное кольцо" все еще является предметом споров среди исследователей. Многие ученые выступают против этого термина по ряду причин:

вулканы расположены по краям тектонических плит, которые погружаются только на север, восток и запад Тихого океана, образуя "подкову";

в некоторых районах "кольца", например, в Перу и центральной части Чили вулканизм вовсе отсутствует.

Кроме того, Огненное кольцо включает в себя более 450 вулканов, расположенных в разных регионах. Все они различаются по образованию магмы, ее накоплению и расположению погружающейся плиты. Простыми словами, каждый вулкан имеет собственную историю и особенности, а потому, по мнению ученых, эффективнее изучать их по отдельности, чем пытаться связать воедино.

По словам вулканолога из Университета Денисона Эрика Клементти, использование термина "огненное кольцо" привело к тому, что в массовой культуре тихоокеанское Огненное кольцо считается одной большой структурой. Исследователи отмечают, что на самом деле все вулканы Огненного кольца вовсе не взаимосвязаны. Еще одно заблуждение: что извержение или землетрясение в одном месте может спровоцировать драматические последствия во всем регионе.

Природная лаборатория вулканизма

Исследования Огненного кольца охватывают множество направлений. Около двух третей вулканов, извергавшихся на Земле с 1960 года, находились в этом кольце. В результате Тихоокеанский регион представляет собой огромную естественную лабораторию вулканизма.

Вулканологи могут использовать данные, полученные с кольца, чтобы узнать о различных извержениях, которые там происходят. По сути, различные виды взаимодействия плит в Тихом океане служат "испытательными полигонами" для изучения причин различных типов извержений.

Ученые также полагают, что исследования тихоокеанского Огненного кольца в конечном итоге раскроют внутреннюю структуру вулканов, расположенных на глубине нескольких миль ниже уровня моря. Предполагается, что в ближайшие пару десятилетий ученые смогут узнать, где и как хранится магма между извержениями, сколько времени требуется магме для нагревания, и лучше понять переход от состояния покоя к извержению.

Ранее Фокус писал о том, что на теле Земли появится еще одно "огненное кольцо": ученые знают, где оно образуется.