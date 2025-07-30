На Россию обрушилось крупнейшее в истории землетрясение: что сделало его таким масштабным

30 июля на Камчатском полуострове на Дальнем Востоке России зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 8,8. Исследователи отмечают, что оно стало шестым по силе за всю историю наблюдений и самым сильным после землетрясения в Японии в 2011 году.

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Геологическая служба США сообщила, что землетрясение, обрушившееся на Камчатку, Дальний Восток России было неглубоким – его эпицентр находился на глубине около 19 километров и в 119 километрах к юго-востоку от отдаленного города Петропавловск-Камчатский, население которого составляет около 165 000 человек, пишет Independent.

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Как возникают и измеряются землетрясения

Исследователи отмечают, что землетрясения возникают, когда тектонические плиты планеты, плавающие на магме глубоко в недрах Земли, трутся друг о друга, высвобождая огромное количество энергии.

В то время как шкала Рихтера традиционно использовалась и эффективна в основном для региональных землетрясений магнитудой до 5 баллов, шкала моментной магнитуды используется для более сильных толчков, поскольку она учитывает больше факторов, таких как размер разлома.

Масштабы землетрясений измеряются в логарифмическом масштабе: простыми словами, землетрясение магнитудой около 9 баллов в 1000 раз мощнее землетрясения магнитудой 6 баллов.

Землетрясение 8,8 баллов

Некоторым самым крупным землетрясениям в истории Земли, как известно, предшествовали "форшоки". Однако такие небольшие толчки нельзя идентифицировать как фор шоки до тех пор, пока в том же районе не произойдет более крупное землетрясение.

В случае с российским землетрясением ученые зафиксировали несколько форшоков, произошедших в регионе за последний месяц. По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,4, зарегистрированное в регионе 20 июля, теперь можно считать форшоком землетрясения, произошедшего 29 июля.

По словам сейсмолога Гарольда Тобина, директора Тихоокеанской северо-западной сейсмической сети Гарольда Тобина, ученые зафиксировали явный субдукционный скачок, а также еще одно событие магнитудой выше 8,5 с заметным форшоком, как в Тохоку в 2011 году.

Несмотря на то, что пострадавшая от крупного землетрясения магнитудой 8,8 была большой, по данным Геологической службы США, число людей, проживающих в регионе и его окрестностях, было "ограничено".

По словам другого сейсмолога Димаса Саломо Сианпара, примечательным также является то, что российскому землетрясению предшествовала серия форшоков, включая землетрясение магнитудой 7,4 и три землетрясения магнитудой 6,6, а также серия более слабых подземных толчков, зафиксированная непосредственно перед главным землетрясением.

Отметим, что в результате крупного землетрясения в отдаленном регионе России пострадали несколько человек, а Япония предупредила о цунами – ожидалось, что волны могут достичь 3 метров в высоту. Система предупреждения о цунами США также выпустила предупреждение об "опасных волнах цунами" в течение следующих трех часов.

Крупнейшие землетрясения в истории

Разрушения, вызванные землетрясением, часто зависят от ряда факторов, таких как расстояние от эпицентра землетрясения, архитектура региона и плотность населения, а также глубина землетрясения и окружающие его геологические условия, а также последствия, такие как цунами.

Геологическая служба США назвала список самых мощных землетрясений за всю историю наблюдений, зарегистрированных ранее:

Био-Био, Чили – магнитуда 9,5, 1960 год. Известное как землетрясение Вальдивия или Великое чилийское землетрясение – считается крупнейшим в истории зарегистрированных землетрясений. Погибло более 1600 человек, тысячи получили травмы. Аляска – магнитуда 9,2, 1964 год. Землетрясение длилось почти 5 минут, а за ним последовало цунами. В результате образовались огромные волны и оползни. Погибли более 130 человек. Суматра, Индонезия – магнитуда 9,1, 2004 год. Вызвало цунами, опустошившие Юго-Восточную и Южную Азию, а также Восточную Африку. Погибло около 230 000 человек. Тохоку, Япония – магнитуда 9,1, 2011 год. Вызвало мощное цунами, которое обрушилось на атомную электростанцию Фукусима. В результате землетрясения и цунами были выведены из строя системы электроснабжения и охлаждения, а также произошла авария на трех реакторах. Погибло более 18 000 человек. Камчатка, Россия – магнитуда 9, 1952 год. Нанесло значительный ущерб, но о жертвах не заявлялось. Спровоцировало цунами, которое обрушилось на Гавайи с волнами высотой 9,1 метра. Био-Био, Чили – магнитуда 8,8, 2010 год. Сотрясало Чили в течение полутора минут и вызвало цунами. Погибло более 500 человек. Эсмеральдас, Эквадор – магнитуда 8,8, 1906 год. Вызвало цунами, которые унесли жизни около 1500 человек. Аляска – магнитуда 8,7, 1965 год. Произошло на островах Рат на Аляске, вызвав цунами высотой 11 метров. Разрушения были относительно незначительными. Тибет – магнитуда 8,6, 1950 год. Унесло жизни по меньшей мере 780 человек. Десятки деревень были разрушены, в том числе по крайней мере одна деревня сползла в реку. Суматра, Индонезия – магнитуда 8,6, 2012 год. Хотя землетрясение нанесло незначительный ущерб, оно увеличило давление на разлом, который стал источником разрушительного цунами 2004 года.

Ранее Фокус писал о том, что землетрясение на Камчатке убило китов и кашалотов в Японии.