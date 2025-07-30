На Росію обрушився найбільший в історії землетрус: що зробило його таким масштабним

30 липня на Камчатському півострові на Далекому Сході Росії зафіксували потужний землетрус магнітудою 8,8. Дослідники зазначають, що він став шостим за силою за всю історію спостережень і найсильнішим після землетрусу в Японії 2011 року.

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Геологічна служба США повідомила, що землетрус, який обрушився на Камчатку, Далекий Схід Росії, був неглибоким — його епіцентр знаходився на глибині близько 19 кілометрів і за 119 кілометрів на південний схід від віддаленого міста Петропавловськ-Камчатський, населення якого становить близько 165 000 осіб, пише Independent.

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Як виникають і вимірюються землетруси

Дослідники зазначають, що землетруси виникають, коли тектонічні плити планети, що плавають на магмі глибоко в надрах Землі, труться одна об одну, вивільняючи величезну кількість енергії.

У той час як шкала Ріхтера традиційно використовувалася й ефективна переважно для регіональних землетрусів магнітудою до 5 балів, шкала моментної магнітуди використовується для сильніших поштовхів, оскільки вона враховує більше чинників, таких як розмір розлому.

Масштаби землетрусів вимірюються в логарифмічному масштабі: простими словами, землетрус магнітудою близько 9 балів у 1000 разів потужніший за землетрус магнітудою 6 балів.

Землетрус 8,8 бала

Деяким найбільшим землетрусам в історії Землі, як відомо, передували "форшоки". Однак такі невеликі поштовхи не можна ідентифікувати як форшоки доти, доки в тому ж районі не станеться більший землетрус.

У випадку з російським землетрусом вчені зафіксували кілька форшоків, що сталися в регіоні за останній місяць. За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,4, зареєстрований у регіоні 20 липня, тепер можна вважати форшоком землетрусу, що стався 29 липня.

За словами сейсмолога Гарольда Тобіна, директора Тихоокеанської північно-західної сейсмічної мережі Гарольда Тобіна, науковці зафіксували явний субдукційний стрибок, а також ще одну подію магнітудою вище за 8,5 з помітним форшоком, як у Тохоку 2011 року.

Попри те, що постраждала від великого землетрусу магнітудою 8,8 була великою, за даними Геологічної служби США, кількість людей, які проживають у регіоні та його околицях, була "обмеженою".

За словами іншого сейсмолога Дімаса Саломо Сіанпара, примітним також є те, що російському землетрусу передувала серія форшоків, включно із землетрусом магнітудою 7,4 і трьома землетрусами магнітудою 6,6, а також серією слабших підземних поштовхів, зафіксованою безпосередньо перед головним землетрусом.

Зазначимо, що внаслідок великого землетрусу у віддаленому регіоні Росії постраждали кілька людей, а Японія попередила про цунамі — очікувалося, що хвилі можуть сягнути 3 метрів у висоту. Система попередження про цунамі США також випустила попередження про "небезпечні хвилі цунамі" протягом наступних трьох годин.

Найбільші землетруси в історії

Руйнування, спричинені землетрусом, часто залежать від низки чинників, як-от відстань від епіцентру землетрусу, архітектура регіону та щільність населення, а також глибина землетрусу та геологічні умови, що його оточують, а також наслідки, такі як цунамі.

Геологічна служба США назвала список найпотужніших землетрусів за всю історію спостережень, зареєстрованих раніше:

Біо-Біо, Чилі — магнітуда 9,5, 1960 рік. Відомий як землетрус Вальдівія або Великий чилійський землетрус — вважається найбільшим в історії зареєстрованих землетрусів. Загинуло понад 1600 осіб, тисячі отримали травми. Аляска — магнітуда 9,2, 1964 рік. Землетрус тривав майже 5 хвилин, а за ним виникло цунамі. У результаті утворилися величезні хвилі та зсуви ґрунту. Загинули понад 130 осіб. Суматра, Індонезія — магнітуда 9,1, 2004 рік. Спричинило цунамі, що спустошили Південно-Східну і Південну Азію, а також Східну Африку. Загинуло близько 230 000 осіб. Тохоку, Японія — магнітуда 9,1, 2011 рік. Спричинило потужне цунамі, яке обрушилося на атомну електростанцію Фукусіма. Унаслідок землетрусу і цунамі було виведено з ладу системи електропостачання та охолодження, а також сталася аварія на трьох реакторах. Загинуло понад 18 000 осіб. Камчатка, Росія — магнітуда 9, 1952 рік. Завдало значних збитків, але про жертви не заявлялося. Спровокувало цунамі, яке обрушилося на Гаваї з хвилями висотою 9,1 метра. Біо-Біо, Чилі — магнітуда 8,8, 2010 рік. Стрясало Чилі протягом півтори хвилини й спричинило цунамі. Загинуло понад 500 осіб. Есмеральдас, Еквадор — магнітуда 8,8, 1906 рік. Спричинив цунамі, яке забрало життя близько 1500 осіб. Аляска — магнітуда 8,7, 1965 рік. Сталося на островах Рат на Алясці, спричинивши цунамі висотою 11 метрів. Руйнування були відносно незначними. Тибет — магнітуда 8,6, 1950 рік. Забрало життя щонайменше 780 осіб. Десятки сіл було зруйновано, зокрема принаймні одне село сповзло в річку. Суматра, Індонезія — магнітуда 8,6, 2012 рік. Хоча землетрус завдав незначних збитків, він збільшив тиск на розлом, який став джерелом руйнівного цунамі 2004 року.

Раніше Фокус писав про те, що землетрус на Камчатці вбив китів і кашалотів у Японії.