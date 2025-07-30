Вісім поштовхів за годину: землетрус на Камчатці триває, атомні підводні човни РФ у зоні ризику

Лише за 10 хвилин на Камчатці сталося п'ять землетрусів різної магнітуди. Стихія докотилася до закритого міста Вілючинськ, де стоять російські атомні субмарини.

Related video

Вісім поштовхів магнітудою від 4,8 до 6,1 зафіксовано за останню годину на Камчатському півострові Росії. Про це повідомили в камчатській філії Єдиної геофізичної служби РАН.

Землетрус на Камчатці — зафіксовано нові поштовхи

"ТАСС" пише про п'ять землетрусів різної магнітуди тільки за 10 хвилин на російській Камчатці.

Очевидці зауважують, що лише за останні півтори години сталося понад 15 поштовхів і всі вони були відчутними.

Кадри вулкана Ключевська Сопка, що вивергається , розходяться месенджерами місцевих жителів. Очікується, що афтершоки після землетрусу на Камчатці триватимуть не менше місяця.

Ключевська Сопка вивергається в середньому раз на 5-7 років

Варто зазначити, що Ключевська Сопка — найвищий активний вулкан у Євразії. Він вивергається в середньому раз на 5-7 років.

Землетрус на Камчатці — атомні підводні човни РФ у зоні ризику

Землетрус на Камчатці зачепив закрите місто Вілючинськ, де стоять російські атомні підводні човни. OSINT-проект Frontelligence Insight зазначає, що субмарини могли отримати пошкодження.

Епіцентр землетрусу був приблизно за 100 км від Авачинської бухти, бази Тихоокеанського флоту РФ. У закритому місті стоять підводні човни типу "Борей" і четвертого покоління "Император Александр III" і "Красноярск".

В Авачинській бухті розташовані кілька ключових об'єктів російського підводного флоту і військово-морської інфраструктури:

Північно-Східний ремонтний центр, що обслуговує дизельні та атомні підводні човни;

база підводних човнів "Рибачий", там стоять підводні човни Тихоокеанського флоту;

спеціалізований причал для навантаження балістичних ракет на підводні човни.

Масштаби збитків військовій інфраструктурі від землетрусу на Камчатці незрозумілі, але можливі деякі руйнування, вважають дослідники.

Нагадаємо, сьогоднішній землетрус на Камчатці магнітудою 8.8 балів спровокував хвилю афтершоків і цунамі в Тихоокеанському регіоні. Наслідки стихії відчули в Японії.

Землетрус на Камчатському півострові став шостим за силою за всю історію спостережень. Епіцентр знаходився на глибині близько 19 кілометрів.