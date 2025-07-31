Кінець світу: землетрус на Камчатці може спровокувати всі вулкани Вогняного кільця

30 липня на Камчатці стався один із найбільших землетрусів за всю історію спостережень. Експерти попереджають, що цунамі, які обрушилися на Японію, Гаваї та західне узбережжя США, можуть виявитися не єдиними наслідками цього землетрусу магнітудою 8,8.

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Вчені стверджують, що землетрус може спровокувати виверження вулканів уздовж "Вогняного кільця" — ланцюга вулканів, протяжністю 40 000 км, розташованого в Тихому океані, повідомляє Daily Mail.

Виверження вулкана Ключевська сопка

Наскільки такий сценарій можливий — невідомо. Але якщо це станеться, то наслідки будуть катастрофічними.

У Вогняному кільці розташовано понад 425 вулканів, що становить 75 відсотків усіх активних вулканічних об'єктів на Землі.

Сюди входять деякі з найбільших вулканів світу, як-от гора Сент-Хеленс у США, Фуджі-сан у Японії та Кракатау в Зондській протоці.

Професор Валентин Тролль, вулканолог з Упсальського університету, розповів, що наслідки цих комбінованих вивержень варіюються від "локального випадання попелу та пов'язаних із цим проблем з інфраструктурою до проблем із повітряним рухом і довгострокових кліматичних проблем через велику кількість часток, що викидаються в атмосферу".

"Якщо це станеться, що наразі малоймовірно, то протягом кількох років після вивержень може настати вулканічна зима", — зазначив професор.

Однак деякі вчені стверджують, що сильні землетруси, такі як на Камчатці, можуть спровокувати виверження по всьому ланцюгу.

Виверження вулканів відбуваються вздовж Вогняного кільця, де одна тектонічна плита засувається під іншу, що дозволяє магмі підніматися з рідкої мантії Землі.

Тепер учені вважають, що сильні землетруси підвищують імовірність виверження.

Професор Тролль каже: "Сейсмічні ударні хвилі можуть поширюватися від епіцентру землетрусу на сотні і тисячі кілометрів і, таким чином, можуть стрясати вулкани і вулканічні системи, які вже близькі до виверження. Це, своєю чергою, може призвести до частішої вулканічної активності".

Вчені вважають, що виверження Ключевської сопки, найвищого з діючих вулканів Євразії, могло бути спричинене руйнуванням магматичної камери вулкана землетрусом. Ключевська сопка розташована за 450 км на північ від адміністративного центру регіону, міста Петропавловська-Камчатського.

Що станеться, якщо відбудеться виверження Вогняного кільця

Якщо відбудеться виверження вулканів Вогняного кільця, то першими постраждають райони, розташовані поблизу вулканів. Враховуючи, що Вогняне кільце проходить через 15 країн, ці виверження, безсумнівно, матимуть надзвичайно руйнівні наслідки на місцевому рівні.

Вогняне кільце проходить через 15 країн Фото: National Geograophic

Виверження аж до сьомого рівня за індексом вулканічної активності, такі ж потужні, як Кракатау, відбуватимуться по всьому ланцюгу вулканів. Викид попелу в атмосферу може призвести до катастрофи літаків і викликати глобальний хаос. Викид пилу і сірки в атмосферу призведе до глобального похолодання.

Хоча для повної впевненості потрібні додаткові докази, деякі експерти вважають, що це може статися після землетрусу на Камчатці.

Варто зазначити, що виверження вулканів класифікуються відповідно до індексу вулканічної активності (VEI), де VEI, що дорівнює одиниці, відповідає викиду в повітря 10 000 кубічних метрів матеріалу.

Найбільше виверження, коли-небудь зареєстроване (VEI 7), сталося на вулкані Тамбора 1815 року, коли в атмосферу було викинуто 160 кубічних кілометрів матеріалу, а вибух було чути на відстані понад 2600 км.

Порівняння найпотужніших вивержень вулканів у світі

За останні 10 000 років відбулося всього 13 вивержень з індексом VEI, що дорівнює семи; 11 з них сталися на Вогняному кільці. Але вчені-вулканологи впевнені, що не існує сценарію, за яким би всі вулкани Вогняного кільця почали вивергатися одночасно, що вселяє деяку надію.

Раніше Фокус писав, що тільки за 10 хвилин на Камчатці сталося п'ять землетрусів з різною магнітудою. Стихія докотилася до закритого міста Вілючинськ, де стоять російські атомні субмарини. І офіційно не повідомлялося, що з ними сталося.

Нагадаємо, землетрус на Камчатці магнітудою 8.8 балів спровокував хвилю афтершоків і цунамі в Тихоокеанському регіоні. Наслідки стихії відчули в Японії та на Гаваях, де тисячі людей кинулися в гори, щоб врятуватися від цунамі.