Готують на вулкані: де в Італії уживаються з горами, які можуть їх убити (фото)

Вулканічний острів Іск'я може піти під воду під час чергового землетрусу, а одразу три вулкани, що дрімають, загрожують виверженнями. Але місцеві жителі настільки зжилися з постійною небезпекою, що століттями використовують вулканічні фумароли, як природні плити.

Іскья славиться своїми цілющими термальними водами, а також стравами, які готують просто на вулканічному вогні, пише ВВС.

Вулканічний острів славиться своєю "геотермальною кухнею"

Острів розташований у Тірренському морі, у північній частині входу в Неаполітанську затоку, біля західного узбережжя Італії. У центральній частині острова розташовані вулкани Епомео і Тработті, а ще один, Монте-Вецці, розташований на південному сході.

Останні виверження на Іск'ї відбулися 1301 року. Але в новітній час Іск'я неодноразово страждала від землетрусів, останній з яких стався 2017 року. Однак вулкани тільки дрімають, і фумароли, тріщини в кратерах, з яких виходять гази та пара, слугують місцевим жителям вогнищами.

Так, у приморському ресторані Chalet Ferdinando a Mare їжу готують просто на вулкані.

Під терасою знаходиться ділянка піску, оточена парканом. На ній попереджувальні знаки: "Вхід стороннім заборонено. Пісок гарячий 100 градусів".

Фумароли на пляжі обгороджені парканом Фото: tripadvisor

Приготування їжі в фумаролі — це не кулінарний трюк, а традиція Іск'ї.

"Мій батько завжди готував на піску. У цій частині острова ми готуємо на вулкані все: курку, картоплю, восьминогів, овочі, рибу, мідії", — каже одна з місцевих мешканок.

Іскья рясніє фумаролами, але найспекотніші з них — у затоці Маронті. Покоління іск'янців приїжджають сюди готувати, загортаючи їжу і закопуючи її в пісок.

Їжу готують просто на вогні вулканів Фото: tripadvisor

"Ми влаштовували вечірки на пляжі, готуючи під піском. І з музикою", — згадує Фернанда Іаконо, яка керує місцевим готелем.

Остров'яни готують цілий рік, але щоліта ця традиція досягає свого апогею.

"Усі жителі Іск'ї роблять це хоча б раз на рік. Влітку, особливо на заході сонця, ми йдемо на пляж, закопуємо їжу в пісок і, поки вона готується, купаємося в морі, що є теплим завдяки вулканічній парі, яка здіймається з води", — каже Маріанджела Маттера, експертка з організації дозвілля.

Приготування їжі в фумаролах вимагає спеціальних знань: пісок може викликати серйозні опіки. На щастя, деякі ресторани острова спеціалізуються на "геотермальній кухні", що дає змогу гостям Іск'ї влітку самим долучитися до цієї заповітної традиції.

Фумарола просто посеред вулиці Фото: tripadvisor

Ця унікальність дивує навіть італійців. Елеонора Качіаллі, родом з Риму, відкрила для себе цей звичай тільки після переїзду на Іск'ю в 1980-х роках.

"Ми приправили курку олією, розмарином, сіллю і перцем. Потім загорнули її у фольгу і закопали в пісок. Коли ми відкрили пакети і побачили димлячу, ідеально приготовану їжу, це було разюче. Будучи римлянкою, я й гадки не мала про існування чогось подібного", — розповідає вона.

Острів настільки вулканічний, що сам по собі є джерелом енергії.

Сейсмічний слід Іск'ї відчувається всюди: від цілющих термальних джерел до давньоримського поселення Аенарія, затонулого внаслідок виверження 2000 років тому. Хоча виверження і зсуви завжди можливі, ґрунт Іск'ї особливо родючий, що надає її рослинам багатого смаку. Вино, яке тут подають, теж вулканічне — з винограду, вирощеного на магматичному ґрунті.

Хоча текстів, що описують приготування їжі в фумаролах на Іск'ї, не виявлено до XXI століття, більшість місцевих жителів вважають, що ця традиція походить або від стародавніх греків, які заснували острів як свою першу італійську колонію 750 року до н.е., або від стародавніх римлян; і ті, і інші цінували вулканічні властивості острова.

Шанування остров'янами фумарол також успадковано від їхніх предків. Стародавні жителі Іск'ї вважали, що їхній острів виник, коли Зевс кинув цілу скелю у велетня Тифона. Коли він намагається вибратися з-під скелі — острів трясеться, а його гнівний подих і є фумароли.

