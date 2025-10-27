В Турции произошло мощное землетрясение: толчки ощутили даже в Стамбуле (фото, видео)

На западе Турции 27 октября произошло землетрясение магнитудой 6,1, которое ощущалось в Стамбуле, в результате которого уже известно о разрушениях и пострадавших.

О землетрясении сообщило турецкое Управление по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Эпицентр пришелся на округ Синдирги в провинции Балыкесир на западе Турции и произошел на глубине почти 6 км. Как пишет Anadolu, толчки ощущались в городах Измир, Бурса, Стамбул, Текирдаг, в провинциях Коджаэли и Сакарья, а также во многих других городах регионов Мармара и Эгейского моря.

Губернатор Синдирги Догукан Коюнчу в комментарии Anadolu отметил, что в районе продолжаются поисковые работы, и добавил: "В настоящее время есть разрушения в нескольких местах. На данный момент мы не обнаружили жертв, продолжаем поиски. Из сел пока не поступало плохих сообщений. Наши поисковые работы на месте продолжаются".

Председатель сельского совета Кирсаль-Гельчук Эмин Бардак сообщил, что, по предварительным данным, в селе нет разрушенных зданий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим и сказал, что "соответствующие подразделения тщательно проводят расследование и проверки на месте происшествия".

AFAD, жандармерия, полиция и другие ответственные службы обследуют регионы. Ввели в действие План реагирования на чрезвычайные ситуации в Турции. AFAD также предостерегает не заходить в поврежденные здания после землетрясения и связываться с родными через SMS.

