На Сахалине произошел взрыв на местной ТЭЦ: сотни тысяч жителей остались без света (видео)
На российском острове Сахалин произошел взрыв на местной теплоэлектростанции, в результате чего более 100 тысяч абонентов остались без электроэнергии.
Без света — Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Александровск-Сахалинский, Макаров и Поронайск, пишет российское пропагандистское издание Mash.
Отмечается, что в системе якобы сработала защита, что привело к "разделению Сахалинской энергосистемы" на южную и северную части.
"Сейчас Сахалинская ГРЭС-2 в изолированном режиме питает север острова", — говорится в сообщении.
В то же время местные жители перед исчезновением света видели яркую вспышку, похожую на взрыв, что подтверждается видео, обнародованными в соцсетях.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подтвердил, что в 8 утра в ряде районов Сахалинской области произошло аварийное отключение электроснабжения.
"В настоящее время установлено, что объекты генерации работают исправно. Проводится осмотр объектов электросетевого хозяйства", — отметил Лимаренко.
Причины инцидента сейчас выясняются.
