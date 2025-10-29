Одновременно в разных регионах: дроны атаковали нефтебазу и химическое предприятие в РФ (видео)
В ночь на 29 октября ударные беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе Новоспасское Ульяновской области, в результате чего там вспыхнул пожар.
Кроме того, дроны ударили по ООО "Ставролен" в Ставропольском крае РФ, сообщил телеграм-канал "Exilenova+".
"Также продолжается атака на ООО "Ставролен" (Буденновск), Ставропольский Край. Предприятие является крупным производителем химической продукции: в частности, полиэтилена, полипропилена, бензола и другой нефтехимической продукции", — говорится в подписи к видео, на котором зафиксирован момент прилета по предприятию.
В то же время в сети появилось видео, на котором зафиксирована атака дронов на нефтебазу в городе Новоспасское.
Губернатор Ульяновской области Алексей Руских не комментировал информацию об атаке на нефтебазу в регионе, а губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров лишь предупреждал жителей, что в регионе существует угроза ударных БПЛА.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по российским военным объектам.
Напомним, 28 октября на Сахалине произошел взрыв на местной ТЭЦ, из-за чего сотни тысяч жителей остались без света.
Фокус также писал о том, что в Московской области вспыхнул пожар на нефтебазе.