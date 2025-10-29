Одновременно в разных регионах: дроны атаковали нефтебазу и химическое предприятие в РФ (видео)

В ночь на 29 октября ударные беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе Новоспасское Ульяновской области, в результате чего там вспыхнул пожар.

Кроме того, дроны ударили по ООО "Ставролен" в Ставропольском крае РФ, сообщил телеграм-канал "Exilenova+".

"Также продолжается атака на ООО "Ставролен" (Буденновск), Ставропольский Край. Предприятие является крупным производителем химической продукции: в частности, полиэтилена, полипропилена, бензола и другой нефтехимической продукции", — говорится в подписи к видео, на котором зафиксирован момент прилета по предприятию.

В то же время в сети появилось видео, на котором зафиксирована атака дронов на нефтебазу в городе Новоспасское.

Губернатор Ульяновской области Алексей Руских не комментировал информацию об атаке на нефтебазу в регионе, а губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров лишь предупреждал жителей, что в регионе существует угроза ударных БПЛА.

Відео дня

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по российским военным объектам.

Напомним, 28 октября на Сахалине произошел взрыв на местной ТЭЦ, из-за чего сотни тысяч жителей остались без света.

Фокус также писал о том, что в Московской области вспыхнул пожар на нефтебазе.