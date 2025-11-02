В оккупированном Шахтерске прогремели взрывы: под атакой оказалась нефтебаза (видео)

Во временном оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремела серия взрывов на одном из объектов. Сейчас официальные источники не сообщают о факте поражения объекта на оккупированной территории.

Под атакой могла оказаться местная нефтебаза, которую используют войска ВС РФ. Видео со взрывами на объекте размещены в социальных сетях.

На обнародованных кадрах можно услышать характерный звук, присущий ударным беспилотникам. Через несколько секунд раздаются взрывы на объекте, который якобы является нефтебазой.

Другие обнародованные видео в пабликах показывают сам взрыв, который произошел вблизи неизвестной локации. На кадрах видно, как через несколько мгновений после громкого звука раздается взрыв.

Город Шахтерск находится под российской оккупацией с 2014 года. Расстояние от подконтрольной территории Украины в Донецкой области составляет около 75-80 км.

Відео дня

Расстояние от Шахтерска до Константиновки Фото: DeepStateMAP

На момента публикации материала официальные источники не прокомментировали факт поражения нефтебазы в оккупированном городе. Также не сообщается о последствиях попаданий и нанесенного ущерба вражескому энергетическому объекту.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Московской области РФ вспыхнул пожар на нефтебазе. Сообщается, что пожар быстро потушили, а причины возгорания пока неизвестны.

Впоследствии стало известно, что дроны атаковали нефтебазу и химическое предприятие в РФ. В ночь на 29 октября ударные беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе Новоспасское Ульяновской области, в результате чего там вспыхнул пожар.