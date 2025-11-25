В Таганроге ВСУ взорвали экспериментальный самолет А-100ЛЛ: какую технику потеряла РФ, — OSINT (фото)

В Таганроге во время ночной атаки 25 ноября под удар дронов Вооруженных сил Украины попал самолет А-100ЛЛ, созданный на основе самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. На спутниковых фото заметно черную кучу обломков на месте дислокации воздушного судна, которое использовали для испытания радаров.

Украинские дроны поразили сразу две цели на аэродроме рядом с предприятием "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева" (завод "ТАНТК им. Бериева") в Таганроге, написали в Telegram-канале OSINTеров Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Поражения подтверждены спутниковыми фото, на которых заметно два пятна на месте двух самолетов и еще одно почернение в нескольких метрах к северу.

Сообщение OSINTера появилось днем 25 ноября. В сообщении есть спутниковое фото, сделанное над полигоном возле авиаремонтного завода в Таганроге. В нижней части фото обведены две точки и указано, что там раньше стояли два самолета — А-60 и А-100ЛЛ.

Удар по РФ — А-60 и Ил-76 после 25 ноября Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

На спутниковом фото, сделанном до ночной атаки ВСУ, — аэродром, на котором даже из космоса хорошо просматривались воздушные суда: их не прятали и они открыто стояли на окраине площадки.

Удар по РФ — А-60 и Ил-76 до 25 ноября Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Кроме самолетов, во время налета удалось повредить цех конечной сборки и пусковую установку С-400 ВС РФ. По С-400 подтверждения нет из-за облачности, которая мешает спутнику, пояснил автор сообщения.

Удар по самолетам в Таганроге подтвердил авиационный штурман ВС РФ Илья Туманов в канале Flightbomber. Впрочем, россиянин заверил, что оба самолета были в нерабочем состоянии.

Удар по РФ — информация об А-100ЛЛ

На портале "Милитарный" уточнили, чем интересен самолет А-100ЛЛ, разрушения которого подтвердили спутниковые фото.

А-100ЛЛ (ЛЛ — "летающая лаборатория") — это самолет, созданный на основе А-50, который, в свою очередь, является переделкой Ил-76. Главное назначение летающей лаборатории — проверка работы бортового радиотехнического комплекса для самолета А-100 "Премьер". Имеется в виду, что на А-100ЛЛ испытывали аппаратуру для дальнего радиолокационного обнаружения, которую должны были установить на А-100 — преемника А-50. Сообщения росСМИ о полетах лаборатории датированы 2016-1019 годами, а более поздние — не отыскались.

На Defense Express ранее писали об А-100 "Премьер", который россияне планировали построить на основе модифицированного Ил-76МД-90А. Выяснилось, что новый борт, если бы его довели до готовности, мог бы сопровождать более 300 целей (А-50 — 150) на расстоянии 600 км (А-50 — до 400 км). Впрочем, по оценкам аналитиков, РФ вряд ли достроит новый самолет ДЛРВ, поскольку не имеет доступа к западным компонентам из-за санкций.

Что известно о налете на Таганрог

Отметим, утром 25 ноября в сети появились фото и видео из Таганрога, на которых россияне зафиксировали налет украинских средств поражения. Местные власти не подтверждали попадание в завод им. Бериева, расположенный на восточной окраине города, но сообщили о повреждении домов и гаражей.

Напоминаем, аналитики рассказали о самолете А-60, который украинское оружие могло повредить в Таганроге. Между тем Генштаб ВСУ подтвердил ночной удар 25 ноября: попали по авиаремонтному заводу в Таганроге и по другим важным целям.