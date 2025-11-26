У Чебоксарах вибухи і пожежа: БпЛА атакували завод РФ, що виготовляє електроніку для дронів та ракет (відео)

У ніч на 26 листопада у російському місті Чебоксари Чуваської Республіки прогриміла серія вибухів, після чого здійнялася пожежа. У мережі пишуть, що безпілотники атакували ключовий завод електроніки "ВНДІР-Прогрес".

Очевидці стверджують, що у Чебоксарах пролунало щонайменше 5-7 вибухів, після чого трапилося займання і місто охопив дим. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Моніторингові канали пишуть, що у Чебоксарах, за попередньою інформацією, було атаковано завод "ВНДІР-Прогрес", який вважається ключовим у виробництві електроніки. Підприємство зокрема виготовляє електроніку для російських безпілотників та ракет.

У мережі показали кадри з місця подій.

Російська влада поки що не підтверджувала атаку безпілотників на Чебоксари. Однак росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок, де на верхніх поверхах почалася пожежа.

Що відомо про завод "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах

"ВНДІР-Прогрес" входить до складу об'єднання "АБС Електро" і вважається ключовим виробником антен серії "Комета", як розповідав раніше "Мілітарний". Ці антени використовуються у російських безпілотниках, зокрема ударних дронах типу "Шахед", а також у крилатих ракетах типу "Калібр" та "Іскандер-М".

Антени, що випускає підприємство, захищають дрони російської армії від українських засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше завод вже було атаковано. Так, 5 липня цього року дрони уразили виробничий цех підприємства, через що почалася пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада дрони атакували Таганрог у Росії: у мережі повідомили про удар по авіазаводу та знищення ворожого літака.

Також 25 листопада Краснодарський край РФ масовано атакували безпілотники і пролунала сирена про радіаційну загрозу: росіяни звинуватили українських хакерів у зламі системи.