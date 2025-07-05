Пожежа на "ВНДІР-Прогрес": дрони атакували ключовий завод електроніки в РФ (відео)

У ніч на 5 липня ударні безпілотники атакували виробничий цех підприємства "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, Чуваська Республіка РФ. Унаслідок влучання в цех, де виготовляють електронні компоненти, почалася пожежа.

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Метою атаки став ключовий виробник електроніки для російських дронів і ракет, повідомляє канал Astra.

Атаку підтвердив глава республіки Олег Ніколаєв, заявивши про швидке реагування екстрених служб і локалізацію загоряння. За його словами, виробництво в цій будівлі було нібито припинено ще після попереднього удару в червні.

"Один дрон упав на дах порожньої будівлі АТ "ВНДІР", виробництво на якій призупинено після попередньої атаки в червні поточного року, другий пошкодив склад, що будується, на Лапсарському проїзді", — повідомив Ніколаєв.

Чим займалося "ВНДІР-Прогрес"

За інформацією "Мілітарного", це підприємство входить до складу об'єднання "АБС Електро" і вважається ключовим виробником антен серії "Комета". Ці пристрої застосовуються в російських ударних безпілотниках, включно з дронами-камікадзе "Shahed", а також у ракетах "Іскандер-М" і "Калібр".

Крім антен, завод випускає ГНСС-приймачі для систем навігації GLONASS, GPS і Galileo, а також програмно-апаратні комплекси для суднобудування та енергетики. До переліку продукції входять SCADA-системи, програмовані електроприводи, SDR-радіокомплекси, електронні модулі та компоненти інтегральної мікроелектроніки (СБИС).

Особливу роль підприємство відіграє і в забезпеченні потреб ВМФ Росії: "ВНДІР-Прогрес" постачає електротехнічне обладнання, включно з реле, автоматами й модулями для атомних підводних човнів проєкту "Ясень-М".

Нагадаємо, попередня атака на "ВНДІР-Прогрес" сталася 9 червня. Тоді, за даними джерел, два українські дрони AN-196 "Лютий" подолали близько 975 км і завдали удару по виробничих об'єктах підприємства.