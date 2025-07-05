Пожар на "ВНИИР-Прогресс": дроны атаковали ключевой завод электроники в РФ (видео)

В ночь на 5 июля ударные беспилотники атаковали производственный цех предприятия “ВНИИР-Прогресс” в Чебоксарах, Чувашская Республика РФ. В результате попадания в цех, где изготавливаются электронные компоненты, начался пожар.

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Целью атаки стал ключевой производитель электроники для российских дронов и ракет, сообщает канал Astra.

Атаку подтвердил глава республики Олег Николаев, заявив о быстром реагировании экстренных служб и локализации возгорания. По его словам, производство в этом здании было якобы приостановлено еще после предыдущего удара в июне.

"Один дрон упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде", — сообщил Николаев.

Чем занималось "ВНИИР-Прогресс"

По информации "Милитарного", данное предприятие входит в состав объединения "АБС Электро" и считается ключевым производителем антенн серии "Комета". Эти устройства применяются в российских ударных беспилотниках, включая дроны-камикадзе "Shahed", а также в ракетах "Искандер-М" и "Калибр".

Кроме антенн, завод выпускает ГНСС-приемники для систем навигации GLONASS, GPS и Galileo, а также программно-аппаратные комплексы для судостроения и энергетики. В перечень продукции входят SCADA-системы, программируемые электроприводы, SDR-радиокомплексы, электронные модули и компоненты интегральной микроэлектроники (СБИС).

Особую роль предприятие играет и в обеспечении нужд ВМФ России: "ВНИИР-Прогресс" поставляет электротехническое оборудование, включая реле, автоматы и модули для атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".

Напомним, предыдущая атака на "ВНИИР-Прогресс" произошла 9 июня. Тогда, по данным источников, два украинских дрона AN-196 "Лютий" преодолели около 975 км и нанесли удар по производственным объектам предприятия.