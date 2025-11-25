"Українські хакери" зламали систему: у Краснодарському краю РФ вибухи, лунає сигнал радіаційної загрози (відео)

Увечері 24 листопада та після опівночі Краснодарська область Росії опинилася під масованою атакою дронів: вибухає у Геленджику, Новоросійську, Туапсе, Анапі та Краснодарі. У Новоросійську пролунали сирени про хімічну та радіаційну небезпеку на тлі обстрілу.

У Новоросійську, який упродовж кількох годин перебуває під атакою безпілотників, російська ППО "відпрацювала" по житлових будинках. Про це пишуть моніторингові канали.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що місто опинилося під найбільшою атакою: там упродовж кількох годин лунають вибухи та працює ППО, очевидці пишуть про гул у небі від прольоту дронів. Сирена у місті пролунала кілька разів: у деяких районах Новоросійська оголосили попередження про радіаційну та хімічну загрози.

Мер міста заявив про те, що подібні попередження пролунали нібито помилково. Росіяни звинуватили українських хакерів у тому, що ті начебто "зламали систему", що й стало причиною таких сирен у Новоросійську.

Відео дня

Місцева влада також заявила, що внаслідок атаки у місті пошкоджені житлові будинки нібито "через падіння уламків" збитих БпЛА.

"Внаслідок атаки пошкодження отримав 16-поверховий будинок в одному з районів — постраждала квартира на верхньому поверсі", — пишуть росЗМІ.

росЗМІ | пошкоджена багатоповерхівка у Новоросійську

Згодом росЗМІ заявили, що внаслідок атаки руйнувань зазнав ще один житловий будинок. Там нібито уламки дрона влетіли у будівлю на рівні верхніх поверхів, через що почалася пожежа і пошкоджені кілька квартир.

На момент публікації, як стверджують місцеві медіа, відомо про одного постраждалого чоловіка через атаку на Новоросійськ.

Також наразі масована атака дронів на місто триває: очевидці скаржаться на періодичні звуки вибухів та гул у небі через проліт безпілотників.

Вибухи також було чутно у Геленджику, Анапі, Туапсе та Краснодарі. Місцева влада оголосила про загрозу БпЛА і закликала мешканців перебувати подалі від вікон.

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму: у мережі повідомили про удар по нафтобазі.

Також у ніч на 22 листопада дрони атакували енергооб'єкт у Криму: потужні вибухи чули мешканці Сімферополя.