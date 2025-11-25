"Украинские хакеры" взломали систему: в Краснодарском крае РФ взрывы, раздается сигнал радиационной угрозы (видео)

Вечером 24 ноября и после полуночи Краснодарская область России оказалась под массированной атакой дронов: взрывается в Геленджике, Новороссийске, Туапсе, Анапе и Краснодаре. В Новороссийске прозвучали сирены о химической и радиационной опасности на фоне обстрелов.

В Новороссийске, который на протяжении нескольких часов находится под атакой беспилотников, российская ПВО "отработала" по жилым домам. Об этом пишут мониторинговые каналы.

Местные Telegram-каналы утверждают, что город оказался под самой большой атакой: там в течение нескольких часов раздаются взрывы и работает ПВО, очевидцы пишут о гуле в небе от пролета дронов. Сирена в городе прозвучала несколько раз: в некоторых районах Новороссийска объявили предупреждение о радиационной и химической угрозе.

Мэр города заявил о том, что подобные предупреждения прозвучали якобы по ошибке. Россияне обвинили украинских хакеров в том, что те якобы "взломали систему", что и стало причиной таких сирен в Новороссийске.

Местные власти также заявили, что в результате атаки в городе повреждены жилые дома якобы "из-за падения обломков" сбитых БпЛА.

"В результате атаки повреждения получил 16-этажный дом в одном из районов — пострадала квартира на верхнем этаже", — пишут росСМИ.

росСМИ | повреждена многоэтажка в Новороссийске

Впоследствии росСМИ заявили, что в результате атаки разрушениям подвергся еще один жилой дом. Там якобы обломки дрона влетели в здание на уровне верхних этажей, из-за чего начался пожар и повреждены несколько квартир.

На момент публикации, как утверждают местные медиа, известно об одном пострадавшем мужчине из-за атаки на Новороссийск.

Также сейчас массированная атака дронов на город продолжается: очевидцы жалуются на периодические звуки взрывов и гул в небе из-за пролета беспилотников.

Взрывы также были слышны в Геленджике, Анапе, Туапсе и Краснодаре. Местные власти объявили об угрозе БпЛА и призвали жителей находиться подальше от окон.

Напомним, в ночь на 23 ноября взрывы раздавались во временно оккупированном Крыму: в сети сообщили об ударе по нефтебазе.

Также в ночь на 22 ноября дроны атаковали энергообъект в Крыму: мощные взрывы слышали жители Симферополя.