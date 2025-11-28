"Шахеди" полюють на літаки: в Міноборони розповіли про нову тактику повітряних атак РФ

Збройні сили РФ почали використовувати безпілотники типу "Шахед" не лише для ударів по наземних об'єктах, а й для полювання на українські літаки та гелікоптери. Ймовірно, таким чином окупанти намагаються "придушити" протиповітряну оборону України.

Про нову тактику ударів "Шахедами", яку почав застосовувати ворог, заступник міністра оборони України, підполковник Юрій Мироненко розповів Business Insider. За його словами, використання іранських безпілотників для полювання в повітрі на українські літаки знаменують новий поворот в російській тактиці ведення бойових дій.

Мироненко, що раніше командував підрозділом безпілотників, зазначив, що окупанти постійно випробовують нові можливості для глибоких ударів, зокрема "як нові модифікації "Шахедів", так і зовсім інші моделі". Він розповів, що нещодавно ЗС РФ почали використовувати керовані оператором дрони Shahed на передовій, використовуючи для зв'язку антени на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних регіонах Росії і Білорусі.

"Протидіяти таким "Шахедам" ще складніше, оскільки вони пілотуються в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію і навіть намагатися атакувати наші літаки чи гелікоптери в повітрі", — сказав заступник міністра оборони.

Він пояснив, що не скорочує для захисників час на реагування та створює низку нових проблем.

Журналісти зазначили, що Сили оборони України значною мірою покладаються на літаки та гелікоптери для захисту від російських повітряних атак, а нова тактика обстрілу авіації дронами, ймовірно, є спробою окупантів придушити українську повітряну оборону.

Автори матеріалу додали, що жодного офіційного повідомлення про збиття українського літака "Шахедом" наразі не було.

Нова тактика ударів "Шахедами"

Якщо раніше ЗС РФ били "Шахедами" по містах й інфраструктурі далеко за лінією фронту, тепер ця тактика зазнає змін. Оператор 4-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" з позивним "Хижак" розповів, що Росія виробляє настільки багато таких дронів, що починає частіше застосовувати їх проти позицій українських військових на передовій.

"Це велика загроза, і з кожним днем ​​вона стає ще більшою проблемою", — сказав "Хижак".

Також журналісти нагадали, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання окупантами нових іранських безпілотників Shahed-107 для ударів по позиціях ЗСУ на фронті.

Удари "Шахедами" по Україні: що змінюється

Фахівець у сфері технологій зв'язку для армії, РЕР і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов 24 листопада розповідав, що росіяни під час повітряних атак за допомогою дешевих розвідувальних "Гербер" прокладають шлях дорогим "Шахедам". На безпілотниках останнім часом з'явилися камери фіксації роботи зенітних дронів.

РосЗМІ 15 листопада писали, що в РФ розробили морський дрон-носій "Шахедів", який дозволяє запускати ударні безпілотники з моря.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді 26 листопада підтвердив атаку на підприємство "Прогресс" у Чебоксарах, яке випускає устаткування зокрема для "Шахедів" і ракет "Іскандер".