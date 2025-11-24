Дешеві "Гербери" прокладають шлях дорогим "Шахедам": як РФ б'є дронами по Україні

Останнім часом на БПЛА з'явилися камери фіксації роботи зенітних дронів на маршрутах. Таким чином, дешеві розвідувальні "Гербери" фактично прокладають коридори для дорогих "Шахедів".

Фахівець у сфері технологій зв'язку для армії, РЕР і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов поділився своєю думкою щодо того, як ЗС РФ діють, плануючи удари БПЛА по Україні. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Сергій зазначив, що технології ЗС РФ прогресують у міру того, як зростає протидія ЗСУ дипстрайкам. На його думку, все почалося з відстеження польотів "Шахедів" за допомогою трекерів, що працюють на основі модемів.

"Через деякий час з'явилася фіксація засобів РЕБ супутниковими системами і побудова маршрутів обльоту. Потім сюди додалася інформація агентури про місцезнаходження нашої ППО. Пізніше додалася технологія розвідки з БПЛА роботи засобів ППО за візуальними виходами в нічний час", — написав експерт.

Він підкреслив, що останнім часом на БПЛА з'явилися камери фіксації роботи зенітних дронів на маршрутах. Таким чином, дешеві розвідувальні "Гербери" фактично прокладають коридори для дорогих "Шахедів".

"У цю саму історію намагаються інтегрувати 107-мі "Шахеди" і реактивні "Шахеди", — наголосив Бескрестнов.

Сергій додав, що він фіксує спроби противника підняти навіть глобальну мережу передавання даних на МЕШ-модемах "літаючих БПЛА" через усю країну.

"Я вивчаю свідчення очевидців, спостереження військових, дивлюся фото уламків, збираю інформацію з постів РЕР. Намагаюся, наскільки можу, аналізувати та прогнозувати події. Це постійний, щоденний процес. У нас складний ворог, на жаль, я чітко бачу системність у його діях", — ідеться в пості.

