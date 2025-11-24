Дешевые "Герберы" прокладывают путь дорогим "Шахедам": как РФ бьет дронами по Украине

В последнее время на БПЛА появились камеры фиксации работы зенитных дронов на маршрутах. Таким образом, дешевые разведывательные "Герберы" фактически прокладывают коридоры для дорогих "Шахедов".

Специалист в сфере технологий связи для армии, РЭР и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов поделился своим мнение касательно того, как ВС РФ действуют, планируя удары БПЛА по Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сергей отметил, что технологии ВС РФ прогрессируют по мере того, как растет противодействие ВСУ дипстрайкам. По его мнению, все началось с отслеживания полетов "Шахедов" при помощи трекеров, работающих на основе модемов.

"Через некоторое время появилась фиксация средств РЭБ спутниковыми системами и построение маршрутов облета. Затем сюда добавилась информация агентуры о местонахождении нашей ПВО. Позже добавилась технология разведки из БПЛА работы средств ПВО по визуальным выходам в ночное время", — написал эксперт.

"В эту же историю пытаются интегрировать 107-ые "Шахеды" и реактивные "Шахеды", — подчеркнул Бескрестнов.

Сергей добавил, что он фиксирует попытки противника поднять даже глобальную сеть передачи данных на МЭШ-модемах "летающих БПЛА" через всю страну.

"Я изучаю показания очевидцев, наблюдение военных, смотрю фото обломков, собираю информацию с постов РЭР. Пытаюсь, насколько могу, анализировать и прогнозировать события. Это постоянный, ежедневный процесс. У нас сложный враг, к сожалению, я четко вижу системность в его действиях", — говорится в посте.

