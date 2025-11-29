Росія масовано атакує Україну "шахедами": з аеродромів злетіли бомбардувальники, деталі
Надвечір 28 листопада російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", які летять у різних напрямках та націлені на різні регіони.
Через атаку безпілотників близько опівночі у багатьох областях України було оголошено повітряну небезпеку, свідчить мапа повітряних тривог.
У Повітряних сила ЗСУ попереджали про групи ворожих "шахедів", зокрема:
- БпЛА на заході Київщини, курсом на Житомирщину;
- БпЛА на Хмельниччині, напрямок у бік населеного пункту Сатанів;
- БпЛА на Вінничині, напрямок м.Бар;
- група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину;
- БпЛА на Київ зі сходу.
Крім того, близько 23:30 моніторингові телеграм-канали повідомили про зліт бортів стратегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Олєнья".
Кількість бортів була невідомою, проте вже опівчночі монітори ще раз підтвердили, що стратегічна авіація противника активна, а у зоні пуску крилатих ракет бомбардувальники будуть близько 4:50 за київським часом.
На момент публікації матеріалу інформації про постраждалих чи завдані руйнування внаслідок російської атаки не було.
Нагадаємо, ввечері 28 листопада Росія запустила "Кинджали" по території України.
Перед цим в Міноборони розповіли про нову тактику повітряних атак РФ, коли "шахеди" полюють на літаки.