Росія масовано атакує Україну "шахедами": з аеродромів злетіли бомбардувальники, деталі

Надвечір 28 листопада російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", які летять у різних напрямках та націлені на різні регіони.

Через атаку безпілотників близько опівночі у багатьох областях України було оголошено повітряну небезпеку, свідчить мапа повітряних тривог.

Мапа повітряних тривог Фото: скриншот

У Повітряних сила ЗСУ попереджали про групи ворожих "шахедів", зокрема:

БпЛА на заході Київщини, курсом на Житомирщину;

БпЛА на Хмельниччині, напрямок у бік населеного пункту Сатанів;

БпЛА на Вінничині, напрямок м.Бар;

група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину;

БпЛА на Київ зі сходу.

Крім того, близько 23:30 моніторингові телеграм-канали повідомили про зліт бортів стратегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Олєнья".

Кількість бортів була невідомою, проте вже опівчночі монітори ще раз підтвердили, що стратегічна авіація противника активна, а у зоні пуску крилатих ракет бомбардувальники будуть близько 4:50 за київським часом.

На момент публікації матеріалу інформації про постраждалих чи завдані руйнування внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада Росія запустила "Кинджали" по території України.

Перед цим в Міноборони розповіли про нову тактику повітряних атак РФ, коли "шахеди" полюють на літаки.