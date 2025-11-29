Без света сотни тысяч потребителей: РФ массированно ударила по энергообъектам Украины

Во время комбинированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 29 ноября РФ повредила энергообъекты в нескольких областях. В Киеве обесточены более полумиллиона потребителей, также без света остались тысячи жителей Киевской и Харьковской областей.

О применении графиков почасовых отключений света 29 ноября во всех регионах Украины сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины. В ведомстве отметили, что во время массированного обстрела Украины россияне били по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

По данным Минэнерго, по состоянию на утро 29 ноября после вражеской атаки без электроэнергии оставались более 500 тысяч потребителей в столице, более 100 тысяч в Киевской и почти 8 тысяч в Харьковской областях.

"Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", — отметили в министерстве.

Відео дня

В ДТЭК уточнили, что без света в Киеве остались 500 тысяч абонентов в Оболонском, Соломенском, Шевченковском, Подольском, Голосеевском и Святошинском районах.

Графики отключений света в Украине после обстрелов

В течение суток 29 ноября во всех украинских регионах будут применять графики почасовых отключений, а также продолжится действие графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Пресс-служба НЭК "Укрэнерго" отметила, что комбинированная атака в ночь на 29 ноября была уже седьмым массированным ударом по объектам энергетической инфраструктуры за последние два месяца.

"Вследствие сегодняшней и предыдущих массированных ракетно-дронных атак — во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: почасовые отключения для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — сообщили в компании.

Актуальный график отключения электроэнергии по конкретному адресу можно узнать на сайтах операторов системы распределения (облэнерго).

Отключение света 29 ноября: в Киеве задерживается транспорт: в Киеве задерживается транспорт

В столице из-за российской атаки на энергообъекты, перебоев с электроснабжением и отсутствия напряжения в контактной сети трамваи на троллейбусы могут курсировать с задержками. В Киевской городской государственной администрации предупредили об изменениях в работе общественного транспорта, в частности:

приостановлено движение трамваев на Борщаговской скоростной линии: по их маршрутам будут курсировать автобусы №1Т и №3Т;

приостановлено движение трамвая № 12 в направлении Пущи-Водицы: вместо этого от Пущи Водицы до площади Тараса Шевченко курсирует автобусный маршрут № 12Т.

Обстрел Украины 29 ноября

Россия массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами в ночь на 29 ноября. Под утро РФ во второй раз атаковала Киев, применив кроме десятков дронов крылатые и сверхзвуковые ракеты.

По состоянию на 9:45 было известно о двух погибших в результате массированного обстрела Киева россиянами, пострадали по меньшей мере 27 человек. В КГГА сообщили, что западная часть Киева осталась без электроэнергии, движение трамваев и троллейбусов временно задерживалось.