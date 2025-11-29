Без світла сотні тисяч споживачів: РФ масовано вдарила по енергооб'єктах України

Під час комбінованої ракетно-дронової атаки в ніч на 29 листопада РФ пошкодила енергооб'єкти в кількох областях. У Києві знеструмлено понад пів мільйона споживачів, також без світла лишилися тисячі жителів Київської і Харківської областей.

Про зстосування графіків погодинних відключень світла 29 листопада в усіх регіонах України повідомила пресслужба Міністерства енергетики України. У відомстві зазначили, що під час масованого обстрілу України росіяни били по об’єктах енергетичної інфраструктури у Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

За даними Міненерго, станом на ранок 29 листопада після ворожої атаки без електроенергії лишалися понад 500 тисяч споживачів у столиці, понад 100 тисяч у Київській і майже 8 тисяч у Харківській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", — зазначили в міністерстві.

В ДТЕК уточнили, що без світла у Києві лишилися 500 тисяч абонентів в Оболонському, Соломянському, Шевченківському, Подільському, Голосіівському та Святошинському районах.

Графіки відключень світла в Україні після обстрілу

Протягом доби 29 листопада в усіх українських регіонах застосовуватимуть графіки погодинних відключень, а також продовжиться дія графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Пресслужба НЕК "Укренерго" зазначила, що комбінована атака в ніч на 29 листопада була вже сьомим масованим ударом по об'єктах енергетичної інфраструктури за останні два місяці.

"Внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак — в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: погодинні відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — повідомили в компанії.

Актуальний графік відключення електроенергії за конкретною адресою можна дізнатися на сайтах операторів системи розподілу (обленерго).

Відключення світла 29 листопада: у Києві затримується транспорт

В столиці через російську атаку на енергооб'єкти, перебої з електропостачанням і відсутність напруги в контактній мережі трамваї на тролейбуси можуть курсувати з затримками. В Київській міській державній адміністрації попередили про зміни в роботі громадського транспорту, зокрема:

призупинено рух трамваїв на Борщагівській швидкісній лінії: за їхніми маршрутами курсуватимуть автобуси №1Т та №3Т;

призупинено рух трамвая № 12 у напрямку Пущі-Водиці: натомість від Пущі Водиці до площі Тараса Шевченка курсує автобусний маршрут № 12Т.

Обстріл України 29 листопада

Росія масовано атакувала Україну "Шахедами" та ракетами в ніч на 29 листопада. Під ранок РФ вдруге атакувала Київ, застосувавс=ши крім десятків дронів крилаті та надзвукові ракети.

Стано мна 9:45 було відомо про двох загиблих внаслідок масованого обстрілу Києва росіянами, постраждали щонайменше 27 людей. В КМДА повідомили, що західна частина Києва лишилася без електроенергії, рух трамваїв і тролейбусів тимчасово затримувався.