Графіки не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

За даними "Укренерго", побутовим споживачам посилили відключення світла через наслідки нічного обстрілу ЗС РФ, цілями якого стали об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовано аварійні вимкнення, поки що не діють, повідомили в "Укренерго". Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Зокрема, о 13:10 ДАО діють для 3 і 4 черг (загалом 4 черги знеструмлено за графіком аварійних відключень, згідно з командою НЕК "Укренерго") у Сумській області, а також екстрені відключення запроваджено в Дніпропетровській області.

Також відомо про відключення на Запоріжжі, Кіровоградській та Полтавській областях.

Повідомляється, що аварійні відключення буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі.

ЗС РФ укотре завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні 6 грудня. Вночі в усіх регіонах оголосили повітряну тривогу після зльоту російської авіації та загроз атак БПЛА. Російські окупаційні війська запустили в бік України десятки груп ударних дронів типу "шахед" і застосували балістику.

За інформацією Міненерго, під ударами опинилися об'єкти генерації, розподілу та передавання електроенергії, а також цивільна інфраструктура у восьми областях: Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють у тих районах, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці роблять усе можливе, щоб відновити живлення всіх абонентів у найкоротші терміни.

Через російський ракетний обстріл Київської області у Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру.